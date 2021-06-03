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Задержаны автор Youtube-канала "ЧестнОК" Ивулин и монтажер проекта Писаренко

03.06.2021 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в съемной квартире был задержан автор Youtube-канала «ЧестнОК», журналист Tribuna.com Александр Ивулин и монтажер канала, экс-сотрудник БТРК Ярослав Писаренко.

По сведениям соседей, люди в гражданском пришли около 13:00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми. 

В 16:00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.

Напомним, в этом сезоне Ивулин стал футболистом «Крумкачоў».

Писаренко в августе покинул БТРК, где работал ведущим и комментатором.
 
 
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Сегодня в съемной квартире был задержан автор Youtube-канала «ЧестнОК», журналист Tribuna.com Александр Ивулин и монтажер канала, экс-сотрудник БТРК Ярослав Писаренко.
 
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