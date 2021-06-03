По сведениям соседей, люди в гражданском пришли около 13:00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми.





В 16:00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.





Напомним, в этом сезоне Ивулин стал футболистом «Крумкачоў».





Писаренко в августе покинул БТРК, где работал ведущим и комментатором.