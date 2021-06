Кинопремьеры недели. Что посмотреть в Минске в выходные 5 и 6 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

В этот уик-энд масштабно презентуют два мультфильма, в том числе белорусского производства. Есть и кино для детей постарше или семейного просмотра. Sputnik представляет главные кинооткрытия первых выходных лета.

Звезды седьмого неба (Беларусь) 6+

Это первый белорусский анимационный мюзикл. Его презентовали в Минске в Доме кино 1 июня - в Международный день защиты детей.

По сюжету страшный монстр закрывает землю шестью поднебесьями. Люди перестают видеть звезды, любить и мечтать. И только дети не оставляют надежды изменить мир к лучшему. Мальчик и девочка со своим котом отправляются в волшебное путешествие к феям, живущим в далеких небесах…



Беларусь: 3, 4 июня (10:30); 5, 6 июня (10:40)

Аврора — 3-6 июня (10:40)

Четыре сапога и барсук (Норвегия) 6+

Чисто скандинавская история, переносящая персонажей в фантазийный мир.

Парочка не разлей вода вынуждена покинуть свой уютный дом… под землей. Разрушенная идиллия становится поводом для приключений двоих в сапогах, не считая барсука. Герои отправляются в удивительное кругосветное путешествие.

Где посмотреть:

Беларусь: 3, 4 июня (14:40); 5, 6 (11:20)

Круэлла (США) 12+

"Держитесь! Главные беды еще впереди…" – звучит как приговор в трейлере фильма из уст главной героини в исполнении шедевральной Эммы Стоун.

Представлен Лондон 1970-ых годов на фоне зарождающейся культуры панк-рока. Молодой модельер Круэлла Де Виль превращается в своего рода ведьмочку, когда узнает правду о гибели матери. Желание отомстить открывает ее с другой стороны. Теперь это бунтарка, выступающая против законов общества, она готова на все, чтобы добиться желаемого. Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд в эпоху социальных революций, бунтов, движения хиппи.

В фильме прозвучат отрывки из песен The Rolling Stones, Queen, Deep Purple, Дэвида Боуи, The Animals, Джуди Гарленд, The Animals, Bee Gees, The Clash, Black Sabbath и The Doors.

Где посмотреть:

Беларусь: 3-6 июня (12:00, 14:30, 17:00, 19:00, 20:50, 21:20)

Дом кино: 3, 4 июня (14:40, 19:10); 5, 6 июня (14:10, 18:40)

Центральный: 3 июня (13:50, 19:00); 4 июня (16:30, 21:00); 5 июня (19:00, 21:30); 6 июня (15:00, 19:15)

Октябрь: 3-4 июня (12:15, 19:00) 5,6 июня (12:10,19:00)

Москва: 3, 5, 6 июня (16:30, 19:00); 4 июня (16:50, 19:20)

Киев: 3 июня (12:10, 17:20); 4 июня (13:00, 17:40); 5, 6 июня (12:20, 17:20)

Мир: 3, 4 июня (15:40, 18:20, 21:00); 5, 6 июня (13:00, 15:40, 18:20, 21:00)

Салют: 3-6 июня (13:50, 19:00)

Аврора: 3-6 июня (13:40, 16:10, 18:35, 21:00)

Берестье: 3, 4 июня (14:00, 17:00, 18:45, 21:20); 5, 6 июня (13:30, 16:10, 18:50, 21:30)

Комсомолец: 3-6 июня (15:50, 18:30, 21:10)

Мейнстрим (США) 18+

Работа внучки Фрэнсиса Форда Копполы – Джии Коппола. 20-летняя Фрэнки работает официанткой в баре и иногда исполняет унизительную роль реквизита для местных фокусников. В свободное время она, как и миллионы пользователей, снимает любительские видео на телефон и выкладывает на YouTube. Успеха это не приносит, пока в камеру не попадает странный парень по имени Фрэнки, рекламирующий сыр в костюме крысы. Острый на язык молодой человек имеет свое мнение по любому поводу, и девушка делает его главным героем своих видео. Но то, что казалось настоящим, тает на глазах в условиях современного мира интернет-шоу-бизнеса.

Где посмотреть:

Беларусь: 3-6 июня (21:40)

Пионер: 3-6 июня (19:00)

Игра на выживание (США, Германия) 18+

Владелец автосалона в США решает разыграть внедорожник. Задача – стать последним, кто будет держать руки на машине. В итоге развлечение становится настоящим испытанием для участников. Главный герой – молодой отец семейства Кайл - всеми силами хочет проявить себя, и не только заполучить главный приз, но и доказать таким образом себе и окружающим, что способен на многое. Как часто это бывает, в экстремальных условиях просыпаются не самые лучшие качества людей. И главный герой должен устоять, несмотря на усталость и происки конкурентов…

Где посмотреть:

Беларусь — 3, 6 июня (18:40)

Пионер — 3-6 июня (16:40)

В программе возможны изменения.