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Кинопремьеры недели. Что посмотреть в Минске в выходные 5 и 6 июня
03.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В этот уик-энд масштабно презентуют два мультфильма, в том числе белорусского производства. Есть и кино для детей постарше или семейного просмотра. Sputnik представляет главные кинооткрытия первых выходных лета.
Звезды седьмого неба (Беларусь) 6+
Это первый белорусский анимационный мюзикл. Его
По сюжету страшный монстр закрывает землю шестью поднебесьями. Люди перестают видеть звезды, любить и мечтать. И только дети не оставляют надежды изменить мир к лучшему. Мальчик и девочка со своим котом отправляются в волшебное путешествие к феям, живущим в далеких небесах…
Четыре сапога и барсук (Норвегия) 6+
Чисто скандинавская история, переносящая персонажей в фантазийный мир.
Парочка не разлей вода вынуждена покинуть свой уютный дом… под землей. Разрушенная идиллия становится поводом для приключений двоих в сапогах, не считая барсука. Герои отправляются в удивительное кругосветное путешествие.
Где посмотреть:
Круэлла (США) 12+
"Держитесь! Главные беды еще впереди…" – звучит как приговор в трейлере фильма из уст главной героини в исполнении шедевральной Эммы Стоун.
Представлен Лондон 1970-ых годов на фоне зарождающейся культуры панк-рока. Молодой модельер Круэлла Де Виль превращается в своего рода ведьмочку, когда узнает правду о гибели матери. Желание отомстить открывает ее с другой стороны. Теперь это бунтарка, выступающая против законов общества, она готова на все, чтобы добиться желаемого. Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд в эпоху социальных революций, бунтов, движения хиппи.
В фильме прозвучат отрывки из песен The Rolling Stones, Queen, Deep Purple, Дэвида Боуи, The Animals, Джуди Гарленд, The Animals, Bee Gees, The Clash, Black Sabbath и The Doors.
Где посмотреть:
Мейнстрим (США) 18+
Работа внучки Фрэнсиса Форда Копполы – Джии Коппола. 20-летняя Фрэнки работает официанткой в баре и иногда исполняет унизительную роль реквизита для местных фокусников. В свободное время она, как и миллионы пользователей, снимает любительские видео на телефон и выкладывает на YouTube. Успеха это не приносит, пока в камеру не попадает странный парень по имени Фрэнки, рекламирующий сыр в костюме крысы. Острый на язык молодой человек имеет свое мнение по любому поводу, и девушка делает его главным героем своих видео. Но то, что казалось настоящим, тает на глазах в условиях современного мира интернет-шоу-бизнеса.
Где посмотреть:
Игра на выживание (США, Германия) 18+
Владелец автосалона в США решает разыграть внедорожник. Задача – стать последним, кто будет держать руки на машине. В итоге развлечение становится настоящим испытанием для участников. Главный герой – молодой отец семейства Кайл - всеми силами хочет проявить себя, и не только заполучить главный приз, но и доказать таким образом себе и окружающим, что способен на многое. Как часто это бывает, в экстремальных условиях просыпаются не самые лучшие качества людей. И главный герой должен устоять, несмотря на усталость и происки конкурентов…
Где посмотреть:
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Очередная неделя дарит специальные премьеры в минских кинотеатрах. Сказывается начало летних каникул: в июне запланировано несколько анимационных новинок.
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