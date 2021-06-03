ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Незаконную врезку в нефтепровод нашли в Миорском районе – видео

03.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Прибывшие на место сотрудники милиции нашли спецприспособления для кражи солярки и канистры с похищенным дизтопливом.

По данным УВД Витебского облисполкома, 34-летний житель одной из местных деревень успел слить из трубы почти 200 литров солярки.

Мужчина милиционерам рассказал, что идею ему подсказали в России, где он был на заработках. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незаконная врезка в нефтепровод была обнаружена в Миорском районе. Смотрите на видео кадры оперативной съемки и комментарий правоохранителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержаны автор Youtube-канала "ЧестнОК" Ивулин и монтажер проекта Писаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by