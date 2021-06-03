Незаконную врезку в нефтепровод нашли в Миорском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Прибывшие на место сотрудники милиции нашли спецприспособления для кражи солярки и канистры с похищенным дизтопливом.

По данным УВД Витебского облисполкома, 34-летний житель одной из местных деревень успел слить из трубы почти 200 литров солярки.

Мужчина милиционерам рассказал, что идею ему подсказали в России, где он был на заработках. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело.