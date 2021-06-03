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Незаконную врезку в нефтепровод нашли в Миорском районе – видео
03.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Прибывшие на место сотрудники милиции нашли спецприспособления для кражи солярки и канистры с похищенным дизтопливом.
По данным УВД Витебского облисполкома, 34-летний житель одной из местных деревень успел слить из трубы почти 200 литров солярки.
Мужчина милиционерам рассказал, что идею ему подсказали в России, где он был на заработках. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело.
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Незаконная врезка в нефтепровод была обнаружена в Миорском районе. Смотрите на видео кадры оперативной съемки и комментарий правоохранителей.
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