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В Минске задержаны спортивный журналист Александр Ивулин и монтажер Ярослав Писаренко

03.06.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 3 июня в съемной квартире были задержаны игрок негосударственного футбольного клуба первой лиги «Крумкачы» (Минск), спортивный журналист и автор YouTube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин и монтажер канала Ярослав Писаренко.

В Минске задержаны спортивный журналист Александр Ивулин и монтажер Ярослав Писаренко
Фото со страницы Александра в соцсети

Как сообщает портал Tribuna.com, «по сведениям соседей, люди в гражданском пришли около 13.00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми. В 16.00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении».

 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске 3 июня в съемной квартире были задержаны игрок негосударственного футбольного клуба первой лиги «Крумкачы» (Минск), спортивный журналист и автор...
 
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