В Минске задержаны спортивный журналист Александр Ивулин и монтажер Ярослав Писаренко

В Минске 3 июня в съемной квартире были задержаны игрок негосударственного футбольного клуба первой лиги «Крумкачы» (Минск), спортивный журналист и автор YouTube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин и монтажер канала Ярослав Писаренко.



Фото со страницы Александра в соцсети

Как сообщает портал Tribuna.com, «по сведениям соседей, люди в гражданском пришли около 13.00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми. В 16.00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении».

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