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Тихановская обсудит с Дудой ситуацию в Беларуси

03.06.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 3 июня прибыла с визитом в Варшаву.

Тихановская обсудит с Дудой ситуацию в Беларуси

Как сообщает пресс-служба политика, запланированы переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, сенаторами и парламентариями.

Тихановская встретится с юристами по делам универсальной юрисдикции, командой ByPol, Координационным советом и Национальным антикризисным управлением.

«Также сегодня в Центре белорусской солидарности состоится совместная пресс-конференция с лидерами рабочего движения по Программе поддержки участников стачек и репрессированных, — сообщает пресс-служба. — Светлана Тихановская встретится с представителями белорусской диаспоры и поучаствует в открытии памятника «Солидарности» по приглашению мэра Варшавы».

4 июня вместе с Татьяной Хомич, сестрой Марии Колесниковой, и членом президиума Координационного совета Ольгой Ковальковой Тихановская посетит Вроцлав. Там они встретятся с представителями местных властей и примут участие в церемонии награждения премии Яна Новака-Езёраньского, а также в открытии выставки «Вроцлав для Беларуси» и мурала, посвященный борьбе белорусов за свободу.

«В ходе всех встреч Светлана Тихановская поднимет вопросы помощи репрессированным студентам, врачам и правозащитникам в Беларуси, поддержки телеканала «Белсат» и независимых медиа, возбуждения дел против пособников режима в рамках универсальной юрисдикции, — сообщает пресс-служба. — Тихановская планирует также обсудить введение эффективных санкций против режима и поблагодарить за инициативу всеобъемлющего плана помощи ЕС Беларуси».

 

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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 3 июня прибыла с визитом в Варшаву.
 
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