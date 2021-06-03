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На месте «Центрального» открылся «Евроопт Super». Посмотрите, как сейчас выглядит торговый зал и тот самый кафетерий

03.06.2021 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Универсам «Центральный» долго хирел и загибался: культовое место с идеальным расположением интересовало разве что местных жителей (у которых, собственно, не было выбора, куда податься за хлебом и молоком). Все остальные как-то обходили магазин стороной — не тот набор продуктов, да еще и путешествие на второй этаж по крутой лестнице мало прельщало. В конце концов пустовать начала даже барная стойка на первом уровне, а это что-то да значит. В середине марта этого года стало известно, что «Центральный» устроил тотальную распродажу — минус 30% на практически все позиции. Естественно, как и в случае с «Океаном», информацию о предстоящем закрытии и переходе под другое крыло всячески опровергали.

На месте «Центрального» открылся «Евроопт Super». Посмотрите, как сейчас выглядит торговый зал и тот самый кафетерий

Но шила в мешке на утаишь: слухи о том, что вместо «Центрального» будет «Евроопт», появились тут же. А сегодня новая точка по старому адресу (Независимости, 23) начала свою работу. Как и заведено, к моменту обещанного открытия перед дверями собралась толпа пенсионеров, жаждущих хлеба и немного зрелищ. Однако ровно в 15:00 двери не распахнулись, что вызвало заметное возмущение среди граждан — экие нетерпеливые.

На месте «Центрального» открылся «Евроопт Super». Посмотрите, как сейчас выглядит торговый зал и тот самый кафетерий
На месте «Центрального» открылся «Евроопт Super». Посмотрите, как сейчас выглядит торговый зал и тот самый кафетерий
На месте «Центрального» открылся «Евроопт Super». Посмотрите, как сейчас выглядит торговый зал и тот самый кафетерий
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Торговый зал заметно изменился: цвета, материалы, расположение продуктов — все другое, от прежнего «Центрального» остались только воспоминания.  В приветственной речи руководство компании также подчеркнуло, что была проделана очень большая работа.









Теперь на площади 800 квадратных метров продается порядка 6000 товаров (от круп «первой необходимости» до дорогих сыров). Несколько стеллажей выделено для косметики и бытовой химии (реализуется принцип «купить все необходимое в одном месте»). И о столпах нашего продуктового существования: любимый многими торт «Мечта» никуда не делся, более того, в «Евроопте» заверили, что ни рецептуру, ни граммы не меняли, все по тем самым рецептам.

На месте «Центрального» открылся «Евроопт Super». Посмотрите, как сейчас выглядит торговый зал и тот самый кафетерий








— В этом супермаркете упор сделан на продукцию собственного производства: покупатели всегда смогут приобрести свежие суши, пиццу, сэндвичи, выпечку и так далее. Мы рассчитываем, что «Евроопт Super» станет в том числе точкой притяжения для офисных работников, которые будут приходить к нам во время обеда.

Традиционно на новый объект будут распространяться все акции и рекламные розыгрыши, — пояснили в компании.








Новый супермаркет будет открыт с 8:00 до  23:00.  В строю с сегодняшнего дня и культовый кафетерий-бар на первом этаже: большие сводчатые окна снова будут наполнены силуэтами людей.

На месте «Центрального» открылся «Евроопт Super». Посмотрите, как сейчас выглядит торговый зал и тот самый кафетерий

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Универсам «Центральный» долго хирел и загибался: культовое место с идеальным расположением интересовало разве что местных жителей (у которых, собственно, не было...
 
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