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Toyota LC Prado получил особую версию 70th Anniversary

03.06.2021 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хотя модель Prado появилась в семействе Toyota Land Cruiser только 1984 году, начиная с J70 серии, японцы решили разработать юбилейный «Прадик» в честь 70-летнего юбилея всей линейки LC. Модель дебютировала в Японии и пока доступна для заказа только на родине. 

Toyota LC Prado получил особую версию 70th Anniversary

Внедорожник можно будет купить в одном из пяти цветов кузова. Причем темно-зеленый оттенок был разработан специально для версии 70th Anniversary. Модель получила 18-дюймовые колесные диски уникального дизайна, логотипы с лимитированной серией, рейлинги на крыше, салон, отделанный коричневой кожей, и уникальные коврики. Ничего сверхъестественного, но для поклонников Toyota юбилейная версия Prado явно будет ценной.

Toyota LC Prado получил особую версию 70th Anniversary

В Японии новинка доступна по цене от $39 075 до $46 625. Клиентам предлагают выбор между 2,7-литровым бензиновым мотором 2TR-FE и 2,8-литровым турбодизелем 1GD-FTV. Нынешнее поколение Toyota Land Cruiser Prado дебютировало в 2009 году и оснащается 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. В ближайшие годы на рынок поступит новое поколение Land Cruiser Prado, которое переедет на современную платформу TNGA-F.

Toyota LC Prado получил особую версию 70th Anniversary
Toyota LC Prado получил особую версию 70th Anniversary
Toyota LC Prado получил особую версию 70th Anniversary
Toyota Prius II (XW20) Рестайлинг, 2005 г.в., 500 000 км
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9138 р.
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Toyota Camry VI (XV40) Рестайлинг, 2010 г.в., 195 000 км
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Хотя модель Prado появилась в семействе Toyota Land Cruiser только 1984 году, начиная с J70 серии, японцы решили разработать юбилейный «Прадик» в честь 70-летнего юбилея всей...
 
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