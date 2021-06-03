Toyota LC Prado получил особую версию 70th Anniversary

Источник материала: Onliner

Хотя модель Prado появилась в семействе Toyota Land Cruiser только 1984 году, начиная с J70 серии, японцы решили разработать юбилейный «Прадик» в честь 70-летнего юбилея всей линейки LC. Модель дебютировала в Японии и пока доступна для заказа только на родине.





Внедорожник можно будет купить в одном из пяти цветов кузова. Причем темно-зеленый оттенок был разработан специально для версии 70th Anniversary. Модель получила 18-дюймовые колесные диски уникального дизайна, логотипы с лимитированной серией, рейлинги на крыше, салон, отделанный коричневой кожей, и уникальные коврики. Ничего сверхъестественного, но для поклонников Toyota юбилейная версия Prado явно будет ценной.





В Японии новинка доступна по цене от $39 075 до $46 625. Клиентам предлагают выбор между 2,7-литровым бензиновым мотором 2TR-FE и 2,8-литровым турбодизелем 1GD-FTV. Нынешнее поколение Toyota Land Cruiser Prado дебютировало в 2009 году и оснащается 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. В ближайшие годы на рынок поступит новое поколение Land Cruiser Prado, которое переедет на современную платформу TNGA-F.











