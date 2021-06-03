Ермошина: Референдум пройдет в феврале, ВНС может стать избираемым органом

Власти решили не дать беларусам ни единого шанса - полный блок поправок в Конституцию в бюллетене обозначат одним вопросом, то есть или вы за пожизненное правление Лукашенко, которое есть в Конституции сейчас, или за все предложения по Конституции, которые сейчас пишут непонятные люди, среди которых практически нет даже юристов.





Sputnik рассказала председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. О некоторых нюансах предстоящих избирательных кампаний в интервьюрассказала председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.





Она сообщила, что референдум по принятию новой редакции Конституции, скорее всего, пройдет в феврале будущего года, а на его организацию потребуется один месяц.





"На подготовку референдума требуется 30 дней по закону. Поэтому, если он пройдет в феврале, а очевидно, так и будет, то его объявят в январе", – сказала глава ЦИК.





По мнению Ермошиной, "это вполне нормально после того, как народ расслабится, отдохнет на праздниках".





Несложный процесс

По словам Ермошиной, процесс организации данной политической кампании несложный. Все функции территориальных комиссий будут исполнять те, которые образованы для выборов депутатов местных советов. Появятся дополнительные районные комиссии в городах.





"Надо только создать участковые и составить списки избирателей. ЦИК напечатает бюллетени. Тексты проекта Конституции будут опубликованы в СМИ", – добавила она.





Чтобы референдум был признан состоявшимся, нужно чтобы проголосовало более половины избирателей из числа внесенных в списки, напомнила руководитель Центризбиркома.





Агитация за и против

Ермошина сообщила, что накануне референдума будет разрешена агитация как за его проведение и принятие решения, так и против.





"Ее можно организовывать в местах, отведенных для проведения общественно-массовых мероприятий. Кстати, тут абсолютно общий порядок для подобных собраний. Там можно агитировать и за, и против ", – отметила глава ЦИК.





Она уточнила, что точно так же исполнительными органами будут отведены места в закрытых помещениях на территории каждого города, района для встреч избирателей, где они тоже могут агитировать.





"Они друг с другом встречаются, по сути дела. Могут общаться с представителями общественных объединений, могут пригласить депутата. Все зависит от организатора. А это тот, кто выступает с инициативой проведения такого собрания, обсуждения. Все на равных", – подчеркнула Ермошина.





Она добавила, что в СМИ тоже можно агитировать за и против. Но закон не дает гарантированных обязательств по предоставлению, например, газетных площадей или времени в теле- и радиоэфире, отметила председатель Центральной комиссии.





"Ни тем, ни другим. Но если предоставят одним, то предоставят и другим. Все это по договоренности с руководством СМИ. Правда, знаете, в эпоху интернета это вообще не имеет уже определяющего значения", – считает Ермошина.





Одной графой

Напомним, что новая редакция Конституции предполагает целый блок поправок. Изменения будут внесены в разделы Основного закона, которые касаются полномочий президента, парламента, правительства, местного управления и самоуправления.





Однако в бюллетене весь перечень новаций будет обозначен только в одном вопросе. Что же делать избирателю, если он согласен с ними только частично?





Отвечая на этот вопрос, Ермошина подчеркнула, что "если с чем-то не согласен, то, значит, будет голосовать против всех поправок".





"Вы представьте себе, что бюллетень станет целой книжкой. Сколько тогда нужно отводить каждому избирателю времени для голосования? Конечно, это невозможно", – сказала она.





Когда вопросов немного, либо он один, как это было в 2004 году при внесении изменений в Конституцию в отношении возможности избрания одного и того же лица президентом, то все понятно и четко разъяснено.





"Даже было понятно, кому дается такое право. Но давайте исходить из того, что большинство граждан не являются юристами. И они должны одобрять проект Конституции все-таки в целом", – считает председатель ЦИК.





По ее мнению, "если все это будем разбирать по техническим деталям, то вообще не примем никогда этот Основной закон". Потому что какие-то вопросы не будут набирать квалифицированного большинства голосов, пояснила Ермошина.





ВНС

В новой Конституции планируется закрепить статус Всебелорусского народного собрания и наделить его определенными полномочиями. Например, предлагается дать ему право объявлять импичмент президенту. Сейчас это в компетенции парламента.





"В Избирательном кодексе этого, естественно, ничего нет. Законодательство впоследствии будет меняться существенным образом", – сообщила Ермошина.





Она подчеркнула, что "пока Всебелорусское собрание не имеет того статуса, которым наделяются общие выборы". Все это регулировалось соответствующими указами президента и постановлениями Совмина. Сейчас важно, какие принципы определит новый проект Конституции.





"Да, это будет избираемый орган. Правда, выборы его состава могут не попасть на единый день голосования. А может, и попадут", – сказала председатель ЦИК. По ее словам, если будет установлено, что ВНС является постоянно действующим органом, то его делегатов можно избирать в тот же единый день.





"По такому же принципу, как и выбираются депутаты парламента", – добавила она.





Импичмент

Что касается предоставления права ВНС объявлять импичмент президенту, то это пока только инициатива, подчеркнула Ермошина.





"Может быть оно и правильно. Всебелорусское собрание более массовый орган. Президента избирает весь народ, а в парламенте, например, собрались 110 политиканов. Руководители партийных фракций договорились между собой", – заявила председатель ЦИК.





Она отметила, что тогда, по сути, несколько человек будут свергать законно избранного президента, за которого проголосовало семь миллионов избирателей.





"ВНС все-таки освободит этот институт импичмента от ненужного авантюризма, политиканства и непродуманных решений. Думаю, это абсолютно верно. Жизнь это диктует", – уверена Ермошина.





О едином дне голосования

Как сообщалось ранее, после принятия парламентом поправки в Конституцию о введении единого дня голосования выборы депутатов всех уровней будут совмещены.





Напомним, что членов Совета Республики должны избирать депутаты местного уровня на заседаниях.





По словам Ермошиной, организовать все это технически несложно. Дело в том, что выбирать сенаторов будут депутаты местных советов уходящего созыва.





"В единый день голосования их полномочия еще сохраняются. Они сохраняются до проведения первой установочной сессии. Поэтому все произойдет в одно воскресенье", – сообщила председатель Центральной комиссии.