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В Китае назвали единственную силу, которая может погубить Россию
Источник материала: Партизан
Китайские эксперты считают, что погубить Россию способна только одна сила на планете.
Об этом они рассказали в материале, опубликованном на страницах китайской газеты «Жэньминь жибао».
Авторы публикации называют Российскую Федерацию и Китай великими державами и подчеркивают, что на данный момент на планете нет ни одной внешней силы, которая была бы способна одержать над ними победу.
Фактически, отмечают они, погубить Россию не сможет никто, кроме самой России.
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Китайские эксперты считают, что погубить Россию способна только одна сила на планете.
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