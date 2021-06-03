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В Китае назвали единственную силу, которая может погубить Россию

03.06.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайские эксперты считают, что погубить Россию способна только одна сила на планете.

Об этом они рассказали в материале, опубликованном на страницах китайской газеты «Жэньминь жибао». 

Авторы публикации называют Российскую Федерацию и Китай великими державами и подчеркивают, что на данный момент на планете нет ни одной внешней силы, которая была бы способна одержать над ними победу. 

Фактически, отмечают они, погубить Россию не сможет никто, кроме самой России. 
 
 
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Китайские эксперты считают, что погубить Россию способна только одна сила на планете.
 
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