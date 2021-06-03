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FIDE потребует от Беларуси компенсацию за отказ проводить Кубок мира

03.06.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная шахматная федерация (FIDE) будет требовать денежную компенсацию от Беларуси за отказ от проведения Кубка мира.

Об этом ТАСС рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Кубок мира пройдет в Сочи, и мы готовимся уже в ежедневном режиме, - сказал Дворкович. - Все участники определены, ждем несколько номинаций от стран, есть несколько wild card ("специальных приглашений"), которые надо раздать. 

Но мы уже заключаем контракты с отелями, площадкой для проведения, занимаемся согласованием медицинских протоколов. Шахматисты уже получают визы".

"Мы очень благодарны правительству РФ за поддержку, потому что случился форс-мажор. Минск отказался от проведения, мы ничего не отнимали у них, поэтому, прямо скажем, Беларусь поступила не очень по-партнерски. 

Я не знаю, из-за чего, поставили нас перед фактом, без всякой компенсации - это для нас сложная ситуация, и с ней еще будем разбираться. Есть решение совета FIDE заниматься вопросом получения компенсации, в отличие от хоккея, не мы им должны деньги, а они нам, мы потратили свои ресурсы".
 
Теги: Минск
 
 
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Международная шахматная федерация (FIDE) будет требовать денежную компенсацию от Беларуси за отказ от проведения Кубка мира.
 
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