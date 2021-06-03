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МВД пояснило, в каких случаях почтальоны могут получить оружие

03.06.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. МВД определило перечень работников "Белпочты", которым положено иметь при себе средства защиты, например, огнестрельное оружие, газовые баллончики,  электрошокеры.

Соответствующее постановление "О нормах обеспечения оружием и боеприпасами к нему" подписал министр внутренних дел Иван Кубраков, оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как указано в документе, начальники узлов связи, начальники участков, начальники отделений связи, начальники главной кассы, почтальоны, водители могут получать по одному пистолету или револьверу, а операторы связи дополнительно – по автомату.

Как пояснили Sputnik в МВД, меры приняты для "дальнейшего совершенствования условий по обеспечению безопасности, сохранности денежных средств, ценностей и почтовых отправлений".

Кроме того, работники "Белпочты" могут иметь при себе спецсредства для самообороны.

"За последние годы случаи нападения на сотрудников "Белпочты" не регистрировались", – отметили в МВД.

Не только "Белпочта"

Постановлением правоохранительного ведомства также определено, что нарезное и гладкоствольное оружие получат руководители юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, главные лесничие, директора лесоохотничьих хозяйств, егеря и старшие егеря.

Стрелкам Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" могут выдать до 20 охотничьих винтовок с нарезным стволом, 10 гладкоствольных ружей и 20 пистолетов ИЖ-71 и МР-71 калибра 9×17.

Белорусское общество охотников и рыболовов может получить винтовки: республиканское объединение, а также областные и районные структуры – до 10 единиц оружия.

Частное охранное предприятие "ГардСервис" имеет право получать револьверы, охотничьи ружья, сигнальные пистолеты, шокеры и баллончики со слезоточивым газом. Кроме того, первое белорусское ЧОП обеспечат отдельными видами оружия: снайперскими винтовками, автоматами, пистолетами и карабинами. Револьверы выдадут начальнику отдела управления и реагирования, инспектору, начальнику отряда и его заместителю, командиру отделения, стрелку, контролеру на КПП, проводнику служебных собак, дежурному пульта управления, а также всем инструкторам.

Сотрудникам спортивно-стрелкового комплекса "Энерго-Оил" могут выдать 5 винтовок с нарезным стволом, 20 гладкоствольных ружей, 20 пистолетов ИЖ-71 и МР-71 калибра 9×17, а также боеприпасы к ним.

По пистолету или револьверу получат инкассаторы – старший инкассатор, инкассатор, водитель, инкассатор или водитель, охраняющий кассира обменного пункта. Автомат, как и раньше, будут выдавать на одну инкассаторскую бригаду.

В правоохранительном ведомстве подчеркнули, что не прогнозируется осложнения оперативной обстановки в связи с изменением норм обеспечения боевым, служебным и гражданским оружием и боеприпасами к ним работников предприятий с особыми уставными задачами.

"Органы внутренних дел на постоянной основе осуществляют контроль за хранением, приобретением, учетом, использованием такого оружия у вышеуказанных субъектов", – отметили в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД установило нормы обеспечения оружием и боеприпасами, которые будет выдавать работникам предприятий с особыми уставными задачами.
 
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