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Twitter вводит платную подписку. Донатеры смогут отменять твиты

03.06.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Социальная сеть Twitter объявила о введение платной подписки Twitter Blue, которая расширит функциональность сервиса для абонентов. Сперва подписку выкатят в Канаде и Австралии за эквивалент примерно $3 в месяц. Что будет включать в себя подписка?

В ней появится функция отмены отправки твита. Пользователь сможет поставить таймер (максимум на 30 секунд), по истечении которого твит будет опубликован. Пока не истекли 30 секунд, пользователь может отменить отправку сообщения.

Также в платной версии соцсети появится папка закладок, которая позволит упорядочить сохраненные твиты, легко и просто управлять ими.

Новый «Режим чтения» предоставит более чистый интерфейс, избавит его от лишнего шума. «Мы упрощаем вам отслеживание длинных цепочек сообщений в Twitter, превращая их в удобный для чтения текст, чтобы вы могли без проблем читать весь последний контент», — объясняет соцсеть.

К тому же подписчикам станет доступен ряд привилегий: настраиваемые значки приложения для домашнего экрана, различные цветовые схемы приложения, доступ к выделенной техподдержке.

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Социальная сеть Twitter объявила о введение платной подписки Twitter Blue, которая расширит функциональность сервиса для абонентов. Сперва подписку выкатят в Канаде и...
 
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