Мужчина сделал врезку в нефтепровод ради топливной независимости. Идею ему подсказали в России (видео)

Источник материала: Onliner

Врезку в нефтепровод в Миорском районе обнаружили сотрудники службы безопасности предприятия. Они сообщили о произошедшем в милицию. Оперативниками были найдены специальные приспособления для кражи солярки, а также канистры с уже похищенным дизельным топливом.

Как сообщили в УВД Витебской области, всего злоумышленник успел слить почти 200 литров солярки.

— Сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался 34-летний житель одной из местных деревень. Мужчина рассказал, что идею обогащения за счет нефтяной сферы ему подсказали во время заработков в Российской Федерации. Там же он приобрел специальные приспособления для врезки, — рассказали в УВД.

Вернувшись домой, подозреваемый долго обдумывал план действий. В первый раз он совершил вылазку еще в апреле. Тогда его спугнули сотрудники службы безопасности.

— Не оставив надежды на обогащение за казенный счет, в конце мая он вновь отправился на промысел. Впрочем, несмотря на то, что в этот раз ему удалось украсть солярку, воспользоваться ею у сельчанина не получилось. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, — добавили в УВД.

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