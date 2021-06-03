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United Airlines купит 15 сверхзвуковых самолетов

03.06.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

United Airlines собирается приобрести пятнадцать сверхзвуковых самолетов Overture с опцией заказа еще 35 таких же лайнеров, сообщает CNBC. Разработкой модели занимается частная компания Boom Supersonic.

Overture на данный момент существует лишь в проекте: построенного самолета нет. Соответственно, после создания лайнера ему еще предстоит этап сертификации для допуска к полетам. Согласно плану Boom Supersonic, Overture сможет перевозить пассажиров начиная с 2029 года.

Расчетная скорость самолета — 1,7 Маха (около 2000 км/ч). Самолет вдвое сократит время перелета: например, сейчас рейс из Нью-Йорка в Лондон занимает около семи часов, а Overture потребуется примерно 3,5 часа.

Самолет сможет принимать на борт около 50 пассажиров. Это вдвое меньше по сравнению со сверхзвуковыми лайнерами Ту-144 и Concorde.

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United Airlines собирается приобрести пятнадцать сверхзвуковых самолетов Overture с опцией заказа еще 35 таких же лайнеров, сообщает CNBC. Разработкой модели занимается...
 
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