United Airlines купит 15 сверхзвуковых самолетов

Источник материала: Onliner

United Airlines собирается приобрести пятнадцать сверхзвуковых самолетов Overture с опцией заказа еще 35 таких же лайнеров, сообщает CNBC. Разработкой модели занимается частная компания Boom Supersonic.

Overture на данный момент существует лишь в проекте: построенного самолета нет. Соответственно, после создания лайнера ему еще предстоит этап сертификации для допуска к полетам. Согласно плану Boom Supersonic, Overture сможет перевозить пассажиров начиная с 2029 года.

Расчетная скорость самолета — 1,7 Маха (около 2000 км/ч). Самолет вдвое сократит время перелета: например, сейчас рейс из Нью-Йорка в Лондон занимает около семи часов, а Overture потребуется примерно 3,5 часа.

Самолет сможет принимать на борт около 50 пассажиров. Это вдвое меньше по сравнению со сверхзвуковыми лайнерами Ту-144 и Concorde.