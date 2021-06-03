На греческом острове решили отказаться от ДВС-машин. Полицию пересадили на Volkswagen ID.4

Источник материала: Onliner

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Диес и премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис встретились сегодня на греческом острове Астипалея. Там полицейский департамент получил в свое распоряжение несколько Volkswagen ID.4.

Кроме того, такие электрические паркетники будут работать в аэропорту и у мэрии острова. В ноябре 2020 года власти Греции заявили, что на острове Астипалея будут эксплуатироваться только электрокары. Вскоре здесь появится каршеринг с EV, а от бензиновых машин будут постепенно избавляться. Для этого людей будут мотивировать субсидиями и инфраструктурой зарядных станций. Учитывая крохотные размеры острова, одного заряда ID.4 должно хватить на неделю езды даже таксистам (если там вообще есть такси).





Сейчас на Астипалее можно купить Volkswagen e-Up, ID.3 и ID.4. А еще здесь пользуется популярностью электрический самокат SEAT MO eScooter. Власти острова так же активно закупают солнечные батареи, чтобы сделать жизнь на этом клочке суши «экологически чистой».



