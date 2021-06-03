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На греческом острове решили отказаться от ДВС-машин. Полицию пересадили на Volkswagen ID.4

03.06.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Диес и премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис встретились сегодня на греческом острове Астипалея. Там полицейский департамент получил в свое распоряжение несколько Volkswagen ID.4. 

Кроме того, такие электрические паркетники будут работать в аэропорту и у мэрии острова. В ноябре 2020 года власти Греции заявили, что на острове Астипалея будут эксплуатироваться только электрокары. Вскоре здесь появится каршеринг с EV, а от бензиновых машин будут постепенно избавляться. Для этого людей будут мотивировать субсидиями и инфраструктурой зарядных станций. Учитывая крохотные размеры острова, одного заряда ID.4 должно хватить на неделю езды даже таксистам (если там вообще есть такси).

На греческом острове решили отказаться от ДВС-машин. Полицию пересадили на Volkswagen ID.4

Сейчас на Астипалее можно купить Volkswagen e-Up, ID.3 и ID.4. А еще здесь пользуется популярностью электрический самокат SEAT MO eScooter. Власти острова так же активно закупают солнечные батареи, чтобы сделать жизнь на этом клочке суши «экологически чистой».

На греческом острове решили отказаться от ДВС-машин. Полицию пересадили на Volkswagen ID.4
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Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Диес и премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис встретились сегодня на греческом острове Астипалея. Там полицейский...
 
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