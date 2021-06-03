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На греческом острове решили отказаться от ДВС-машин. Полицию пересадили на Volkswagen ID.4
Источник материала: Onliner
Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Диес и премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис встретились сегодня на греческом острове Астипалея. Там полицейский департамент получил в свое распоряжение несколько Volkswagen ID.4.
Кроме того, такие электрические паркетники будут работать в аэропорту и у мэрии острова. В ноябре 2020 года власти Греции заявили, что на острове Астипалея будут эксплуатироваться только электрокары. Вскоре здесь появится каршеринг с EV, а от бензиновых машин будут постепенно избавляться. Для этого людей будут мотивировать субсидиями и инфраструктурой зарядных станций. Учитывая крохотные размеры острова, одного заряда ID.4 должно хватить на неделю езды даже таксистам (если там вообще есть такси).
Сейчас на Астипалее можно купить Volkswagen e-Up, ID.3 и ID.4. А еще здесь пользуется популярностью электрический самокат SEAT MO eScooter. Власти острова так же активно закупают солнечные батареи, чтобы сделать жизнь на этом клочке суши «экологически чистой».
белый, внедорожник, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
синий, внедорожник, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
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Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Диес и премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис встретились сегодня на греческом острове Астипалея. Там полицейский...
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