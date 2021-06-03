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Наш ответ Чемберлену: МИД заявил об ответных санкциях в отношении США

03.06.2021 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь как суверенная страна не может оставить без внимания недружественный выпад властей США, заявил официальный представить МИД республики Анатолий Глаз.

В четверг в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому было объявлено об ответных мерах.

"В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - рассказал Sputnik Глаз.

По его словам, эти меры – точечные, и они должны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.

Глаз подчеркнул, что белорусская сторона, в свою очередь, готова продолжать контакты с Вашингтоном, но только на принципах равноправия и взаимного уважения.

Он назвал санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса незаконными.

"Они противоречат международному праву и призваны оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам", - добавил Глаз.

США продолжают повторять о поддержке белорусского народа, которая на деле выражается в санкциях, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, Беларусь ожидала такое развитие событий, поэтому будет сделано все возможное, чтобы данный выпад не сказался на людях и трудовых коллективах.

Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, об этом в четверг сообщила администрация Белого дома. 

Санкции были анонсированы еще в апреле, за 45 дней до заявленного вступления в силу. Речь идет о "Белорусском нефтяном торговом доме", "Белнефтехиме", Belneftekhim USA Inc, "Белшине", "Гродно Азоте", "Гродно химволокне", "Лакокраске", "Нафтане" и "Полоцке стекловолокне".
 
Теги: Гродно
 
 
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Беларусь как суверенная страна не может оставить без внимания недружественный выпад властей США, заявил официальный представить МИД республики Анатолий Глаз.
 
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