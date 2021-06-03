Наш ответ Чемберлену: МИД заявил об ответных санкциях в отношении США

В четверг в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому было объявлено об ответных мерах.





Sputnik Глаз. "В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - рассказалГлаз.





По его словам, эти меры – точечные, и они должны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.





Глаз подчеркнул, что белорусская сторона, в свою очередь, готова продолжать контакты с Вашингтоном, но только на принципах равноправия и взаимного уважения.





Он назвал санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса незаконными.





"Они противоречат международному праву и призваны оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам", - добавил Глаз.





США продолжают повторять о поддержке белорусского народа, которая на деле выражается в санкциях, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, Беларусь ожидала такое развитие событий, поэтому будет сделано все возможное, чтобы данный выпад не сказался на людях и трудовых коллективах.





Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, об этом в четверг сообщила администрация Белого дома.



