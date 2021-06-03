Тима Белорусских: Хочу жить в своей стране и чтобы никто не ударил по голове за то, что я что-то сделал не так

В числе тем они обсудили и его выступления в Беларуси, отношение к политике и политикам.





По словам Тимы, его не приглашали на «Славянский базар», но он бы не хотел там выступать в 2021 году (в прошлом он там пел).





«Я выступал там в прошлом году. Никто за год до этого не думал, что будет так жестко, что ситуация перерастет в такие масштабы. Плюс, у меня бабушка из Витебска, мне хотелось, чтобы она порадовалась: для нее выступление на «Славянском базаре» – это почетно. Но я до сих чувствую, что на родине люди меня не очень любят, например, как в России», — поделился своими эмоциями артист.





Александр Лукашенко, он ответил: «Мне кажется, президенту нереально отказать. Если он захочет чего-то, добьется всего». На вопрос, поехал бы он в Витебск , если бы его пригласилон ответил: «Мне кажется, президенту нереально отказать. Если он захочет чего-то, добьется всего».





Уже после интервью Тима Белорусских уточнил, что имел в виду под словами «невозможно отказать»:





«Вы прекрасно видите ситуацию, которая сейчас происходит. Если надо что-то очень сильно, то сажаются самолеты и делается то, что кажется невозможным. Именно это имелось в виду. Не имелось в виду приехать петь где-либо, станцевать, рассказать стишок. Речь была сугубо о том, что если команда какая-либо пойдет — то это будет выполнено в любом случае. Как бы ни хотелось другим людям. Как было сказано — так и произойдет. К сожалению, у нас сейчас такая ситуация».





А на вопрос, а если выступить позовет Коля Лукашенко, он сказал так: «Я сейчас крайне избирателен. Возможно, до этого я неправильно высказался. Меня сейчас в целом куда-то позвать, чтобы я еще разок поигрался со своей репутацией – я этого не хочу. В последнее время слишком много вокруг моей персоны тем, которые не дают людям покоя. Не хочу подливать масло в огонь».





«Я хочу жить в своей стране, чтобы мог выйти на улицу и никто не подошел ко мне и не ударил по голове за то, что я что-то сделал не так», — добавил Тима Белорусских.









Тима Белорусских — белорусский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2017 году. Получил известность в 2018 году с песней «Мокрые кроссы». За неё на Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» он получил награду в номинации «Хит года». Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая хитом.







