|
Александр Ивулин задержан в квартире людьми в гражданском
Источник материала: UDF
Александр Ивулин
По сведениям соседей, люди в гражданском пришли около 13.00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми.
В 16.00 Александра Ивулина и Ярослава Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также был арестован монтажер проекта «ЧестнОК» Ярослав Писаренко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)