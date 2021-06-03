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Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков – видео

03.06.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет). Ему назначили в качестве наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.

© Sputnik / Максим Блинов
Моргенштерна оштрафовали на $1,3 тыс. за пропаганду наркотиков

Претензии управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве были выдвинуты в отношении клипов "Розовое вино – 2" и "Family".

Рэпер заявил, что считает обвинения "смешными", поскольку строки, признанные пропагандой, пел другой исполнитель.

"Мы слушали несколько раз песни, [говорили]: "Смотрите, строчки, за которые вы предъявляете – это мой голос, это я пою?". Нет, не я пою. Мы привели администратора канала, который выложил это в интернет. Мы показываем: вот администратор, у нас есть доказательства, это администратор канала, он выложил это в интернет. Нет, всем пофиг", – сказал он.

Кстати, к зданию суда 23-летний исполнитель приехал на автомобиле McLaren 600LT небесно-голубого цвета стоимостью около 15 миллионов российских рублей. Вместе с Моргенштерном на заседание суда прибыла его девушка Дилара Зинатуллина.

 
 
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В районном суде Москвы состоялось заседание по делу об административном правонарушении в отношении рэпера Алишера Моргенштерна. Музыканта оштрафовали на 100 тысяч...
 
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