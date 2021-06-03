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Цветные сны — как прошел показ модной одежды для особенных детей
03.06.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На благотворительный показ модной одежды в Белорусском государственном университете культуры и искусств приехали дети из разных уголков Беларуси: из Бегомля и Речицы, Клецка и Витебска, Молодечно и Вилейки, Бобруйска, Ивенца и других городов и поселков страны.
Чтобы дети не растерялись, с ними репетировали педагоги в интернатах, а потом, за несколько часов до выхода на сцену – профессиональные режиссеры и хореографы. Костюмы и платья для особенных детей уже не первый год шьют известные белорусские дизайнеры: Анастасия Фалькович, Юлия Кутепова, Лидия Баринова и другие.
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