Цветные сны — как прошел показ модной одежды для особенных детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

На благотворительный показ модной одежды в Белорусском государственном университете культуры и искусств приехали дети из разных уголков Беларуси: из Бегомля и Речицы, Клецка и Витебска, Молодечно и Вилейки, Бобруйска, Ивенца и других городов и поселков страны.

Чтобы дети не растерялись, с ними репетировали педагоги в интернатах, а потом, за несколько часов до выхода на сцену – профессиональные режиссеры и хореографы. Костюмы и платья для особенных детей уже не первый год шьют известные белорусские дизайнеры: Анастасия Фалькович, Юлия Кутепова, Лидия Баринова и другие.