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Мировые цены на нефть продолжают стремиться вверх
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.
По данным на 17:45 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
Brent — 71,38 доллара за баррель (+0,04%);
WTI — 68,97 доллара за баррель (+0,20%).
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Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.
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