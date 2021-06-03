Источник материала: БT

Не мог пройти мимо - в Сенице сосед по подъезду похищал велосипеды. Сразу несколько человек обратились в милицию Минского района с заявлениями о краже. Байки жильцы оставляли на площадке в подъезде под лестницей. Точку в таинственной загадке поставила камера наблюдения. Оказалось, что злоумышленник заранее просчитал пути отхода. Сперва парень, спрятав свое лицо, по стене добрался до устройства и выломал его в надежде, что не будет опознан. А после, выбрав понравившуюся модель, поехал к знакомой в Минск, чтобы припрятать велосипед до продажи. Проезжая мимо водохранилища, мужчина выбросил вырванную камеру и утопил старые вещи, в которых он и совершил кражу. Весь задуманный план рухнул, когда к фигуранту пришли сотрудники уголовного розыска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".





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