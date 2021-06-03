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Расследование дела о нападении на сотрудников АЗС в Минске завершено

03.06.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Материалы переданы прокурору для направления в суд.  История произошла в Минске в ночь с 12 на 13 февраля  на улице Тростенецкой. Двое приятелей выпивали дома, а после приехали в магазин на АЗС за добавкой алкоголя. Ситуация в общем-то стандартная, чего не скажешь о поведении товарищей. Дело в том, что их визит в маркет пришелся на перерыв, что вывело парней из себя. Например, младший из них сначала колотил в двери. На шум вышли двое сотрудников заправки и попросили подождать 20 минут до открытия. В ответ мужчин избили, около десяти ударов каждому. Дополнили картину  угрозы насилия в адрес работников. 


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    Теги: Минск
     
     
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    Материалы переданы прокурору для направления в суд.  История произошла в Минске в ночь с 12 на 13 февраля  на улице Тростенецкой. Двое приятелей выпивали дома, а...
     
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