Расследование дела о нападении на сотрудников АЗС в Минске завершено

Источник материала: БT

Материалы переданы прокурору для направления в суд. История произошла в Минске в ночь с 12 на 13 февраля на улице Тростенецкой. Двое приятелей выпивали дома, а после приехали в магазин на АЗС за добавкой алкоголя. Ситуация в общем-то стандартная, чего не скажешь о поведении товарищей. Дело в том, что их визит в маркет пришелся на перерыв, что вывело парней из себя. Например, младший из них сначала колотил в двери. На шум вышли двое сотрудников заправки и попросили подождать 20 минут до открытия. В ответ мужчин избили, около десяти ударов каждому. Дополнили картину угрозы насилия в адрес работников.





Читайте также:





