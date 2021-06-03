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Житель Дрибина угнал, а затем спалил авто

03.06.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Угнал машину, чтобы навестить знакомую, а когда закончился бензин, спалил авто. Отличный план. 29 мая в Дрибинский РОВД сообщили, что на трассе вблизи деревни Робцы горит автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По номерам установили владельца. Им оказался житель Горок. Он пояснил, что свой Volkswagen Passat  оставил возле дома, а как тот оказался на территории другого района - не знает. Вскоре сыщики установили подозреваемого в угоне. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 28-летний житель Дрибина. Но вскоре подозреваемого задержали. И сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Угон".


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    Угнал машину, чтобы навестить знакомую, а когда закончился бензин, спалил авто. Отличный план. 29 мая в Дрибинский РОВД сообщили, что на трассе вблизи деревни Робцы...
     
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