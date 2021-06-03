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В аварии под Копылем понадобилась помощь спасателей
Источник материала: БT
Помощь спасателей понадобилась в ликвидации аварии под Копылем. В 3 часа ночи поступило сообщение на линию 112 о ДТП на дороге возле деревни Якубовичи. Оказалось, что легковой Opel Vectra съехал в кювет и перевернулся. При помощи лебедки спасатели автомобиль приподняли и освободили руку водителя, которая была зажата элементами кузова, а потом и его самого достали из покореженной Vectra. Вероятно, когда машина стала опрокидываться, шофер высунул руку в форточку, чтобы удерживаться за крышу. Медики увезли пострадавшего в больницу.
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Помощь спасателей понадобилась в ликвидации аварии под Копылем. В 3 часа ночи поступило сообщение на линию 112 о ДТП на дороге возле деревни Якубовичи. Оказалось,...
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