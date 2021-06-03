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Лобовое ДТП со смертельным исходом в Малоритском районе
Источник материала: БT
Сегодня в 4 утра водитель Volvo выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. Мужчина за рулем легкового авто погиб. Авария произошла на автодороге Р-17 Брест - граница Украины. Следователи устанавливают причины и условия совершения ДТП.
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Сегодня в 4 утра водитель Volvo выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. Мужчина за рулем легкового авто погиб. Авария произошла на автодороге Р-17 Брест -...
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