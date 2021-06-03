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Евросоюз пересмотрел правила ввоза наличных денег

03.06.2021 18:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новые правила вступают в силу сегодня, 3 июня 2021 года. Теперь все туристы, въезжающие в ЕС или покидающие его пределы, должны заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму 10 тыс. евро и больше. Причем сумма может состоять не только из евро, но и из другой валюты в эквиваленте, а также из облигаций, акций или чеков.

Европейские таможенники имеют право проверить людей, их багаж и транспортное средство и изымать незадекларированные деньги. Мало того, таможенники могут действовать и в отношении сумм меньших, чем 10 тыс. евро в эквиваленте, в случае, если подозревают, что деньги каким-либо образом связаны с преступной деятельностью.

На что распространяются новые правила?

  • Банкноты и монеты (включая валюту, которая уже вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке);
  • инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы;
  • золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
  • золотые слитки, самородки или комки с содержанием золота не менее 99,5%.

Что пишется в декларации и куда она пойдет?

В кассовой декларации вас попросят указать подробно о происхождении денег, а также о том, куда их в дальнейшем планируете использовать. Таможенники также могут требовать от въезжающих граждан подачи декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером.

Данные, указанные в кассовой декларации, будут храниться в течение пяти лет. Государства-члены ЕС будут передавать данные в свои национальные подразделения финансовой разведки, а также обмениваться информацией о случаях отказа от декларации и о случаях декларирования, в которых есть признаки связи с преступной деятельностью (в том числе для сумм ниже 10 000 евро). В некоторых случаях определенная информация может быть передана Европейской комиссии, Европейской прокуратуре (ЕОКЗР) и Европолу.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новые правила вступают в силу сегодня, 3 июня 2021 года. Теперь все туристы, въезжающие в ЕС или покидающие его пределы, должны заполнить декларацию о наличных деньгах...
 
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