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Фотофакт: почем сейчас продают клубнику на Комаровке?

03.06.2021 18:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пришел июнь, и на рынке закончилось засилье греческой клубники. Продавцы белорусской клубники занимают все больше и больше мест, а цены постепенно идут вниз. Сходили на рынок и посмотрели, почем сейчас продают сладкую ягоду.

Стартовая цена для мелкой клубники — 8 рублей за килограмм. Дешевле на рынке пока не найти. Для варенья пока дороговато, конечно. Но если уж очень хочется попробовать, а средств пока нет, это вариант.

Фотофакт: почем сейчас продают клубнику на Комаровке?

Белорусская, которую уже можно есть, варьируется в пределах от 8,99 до 11,99 рубля. За такую цену обещают «вкусную, сладкую, земляничную» ягоду.

Фотофакт: почем сейчас продают клубнику на Комаровке?







Для тех, кто любит отборное, найдутся продавцы с ценой 12,99—16 рублей за килограмм.

Фотофакт: почем сейчас продают клубнику на Комаровке?







Ну и остатки греческой готовы продать по 8,99—9,99 рубля, а кубанскую — по 8,5.





Фотофакт: почем сейчас продают клубнику на Комаровке?

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Пришел июнь, и на рынке закончилось засилье греческой клубники. Продавцы белорусской клубники занимают все больше и больше мест, а цены постепенно идут вниз....
 
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