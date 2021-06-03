Белорусский МИД в ответ на санкции принял меры

Источник материала: Onliner

Белый дом сообщил, что спустя 6 лет возобновляет полномасштабные санкции США против девяти крупных белорусских предприятий (большинство из них связаны с «нефтянкой»). Санкции приостановили в 2015 году, до этого они действовали 9 лет. Вот здесь подробности. Сегодня МИД прокомментировал происходящее.

— Да, сегодня формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса. Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призванные оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам. Хотя американская сторона, прогнозируемо, продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа и умных бомбах, ой, простите, точнее — точечных санкциях, — заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

На деле эта поддержка выражается именно таким образом. Отрадно, что все больше наших граждан начинают это прекрасно понимать. Чтобы еще раз обратить внимание на двуличие американских коллег, процитирую подписанный США в 1994 году Будапештский меморандум: «Соединенные Штаты Америки подтверждают Республике Беларусь свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету…»

Разумеется, мы ожидали такое развитие событий, поэтому государство сделает все возможное, чтобы эти деструктивные меры не сказались на наших людях и трудовых коллективах. Как суверенная страна, мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.

Эти меры — точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью. Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения.