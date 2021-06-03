На Балтийское море на 15-местном самолете. Куда еще в Россию можно улететь из Минска

Источник материала: Onliner

Вместо отмененных рейсов из Минска начинает появляться альтернатива, и белорусы снова смогут без пересадок лететь к Балтийскому морю. Правда, пока только в Калининград. Изучаем, какие еще российские города сейчас доступны.

Российская авиакомпания «Скол» запустит рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня. Рейсы в Минск будут выполняться один раз в неделю по пятницам на 15-местном самолете L-410.





Вылет из Калининграда — в 9:30, прибытие в Минск — в 12:40. Вылет обратного рейса из Минска — в 14:00, прибытие в Калининград — в 15:10. Время в полете составит 2 часа 10 минут.

«По стоимости — от 9000 российских рублей из Минска в Калининград и от 7000 российских рублей из Калининграда в Минск, каждый агрегатор по продаже билетов берет свою наценку», — уточнили Onliner в пресс-службе авиакомпании. Это 311 и 242 белорусских рубля по курсу на 3 июня.

В Минтрансе Беларуси подтвердили, что российский авиаперевозчик получил необходимые разрешения и может начать полеты в Минск.

Ранее в Калининград летала «Белавиа». 27 мая рейсы прекратились из-за реакции ряда стран на ситуацию с Ryanair. В то же время российская Nordwind Airlines продолжила летать из Калининграда в Минск.





Из российских городов «Белавиа» сейчас летает в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Уфу.

Кроме этого из Москвы в Минск летают «Аэрофлот» и UTair, из Ростова-на-Дону — «Азимут», из Санкт-Петербурга — «Россия», из Екатеринбурга — «Уральские авиалинии».

Смотрим на Aviasales, что по ценам с вылетам в июне:

Москва — от 415 рублей туда и обратно;

Санкт-Петербург — от 534 рублей;

Ростов-на-Дону — от 365 рублей;

Казань — от 531 рубля;

Нижний Новгород — от 452 рублей;

Екатеринбург — от 596 рублей;

Самара — 546 рублей;

Уфа — от 529 рублей;

Калининград — от 420 рублей.