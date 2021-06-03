Задачка по ПДД: кто виноват, что мусоровоз не может въехать во двор?

Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником Ivarson предлагает задачку по ПДД. Обычный двор, обычные автомобили, которые, как обычно, припаркованы повсюду. И мусоровоз, которому недосуг, который работает. Но проехать во двор мусоровоз не может: слишком уж повсюду припаркованы машины во дворе. Вопрос простой и сложный: кто виноват?

Высказывались предположения, что водителю мусоровоза ничего не стоило проехать между стоящими автомобилями. Но Ivarson убеждает: это не так. Хватало и очевидцев, и советчиков, но при таком расположении авто мусоровоз проехать не смог.

— В результате собрал пробку: все гнали на водителя зеленого бусика, хотя он припаркован по ПДД. А виноваты... — вот-вот раскроет интригу в разговоре с корреспондентом Onliner автор фото.

Но прежде, чем он озвучит свою версию, предложим читателям высказаться.

Кто виноват в том, что мусоровоз не может проехать?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Сам виноват — места хватает Виноват зеленый бус Виноваты машины справа от МАЗа Виноваты машины слева от МАЗа Виноват проектировщик дворов Виноваты те, кто намусорил Своя версия (в комментариях) Никто не виноват, все ок Голосовать

— Виноваты машины стоящие со стороны дома, — уверен Ivarson. — Со стороны жилой застройки стоянка запрещена, но все ставят. В итоге легковая машина проедет легко, а вот грузовик не смог.

Речь о п. 143.16 Правил дорожного движения: «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке».

Хорошо, что инцидент произошел при участии мусоровоза: было время поискать крайнего. Впрочем, можно предположить, что раз коммунальная техника не проехала, то и, к примеру, пожарные столкнутся с той же проблемой, а там счет на секунды. Короче, есть о чем задуматься.

А как же в итоге решилась проблема отдельно взятого двора?

— В итоге нашли водителя этого зеленого бусика, и он уехал, — рассказал Ivarson.

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