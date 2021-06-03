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Задачка по ПДД: кто виноват, что мусоровоз не может въехать во двор?
Источник материала: Onliner
Наш читатель с ником Ivarson предлагает задачку по ПДД. Обычный двор, обычные автомобили, которые, как обычно, припаркованы повсюду. И мусоровоз, которому недосуг, который работает. Но проехать во двор мусоровоз не может: слишком уж повсюду припаркованы машины во дворе. Вопрос простой и сложный: кто виноват?
Высказывались предположения, что водителю мусоровоза ничего не стоило проехать между стоящими автомобилями. Но Ivarson убеждает: это не так. Хватало и очевидцев, и советчиков, но при таком расположении авто мусоровоз проехать не смог.
— В результате собрал пробку: все гнали на водителя зеленого бусика, хотя он припаркован по ПДД. А виноваты... — вот-вот раскроет интригу в разговоре с корреспондентом Onliner автор фото.
Но прежде, чем он озвучит свою версию, предложим читателям высказаться.
Кто виноват в том, что мусоровоз не может проехать?
Чтобы сделать свой выбор,
— Виноваты машины стоящие со стороны дома, — уверен Ivarson. — Со стороны жилой застройки стоянка запрещена, но все ставят. В итоге легковая машина проедет легко, а вот грузовик не смог.
Речь о п. 143.16 Правил дорожного движения: «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке».
Хорошо, что инцидент произошел при участии мусоровоза: было время поискать крайнего. Впрочем, можно предположить, что раз коммунальная техника не проехала, то и, к примеру, пожарные столкнутся с той же проблемой, а там счет на секунды. Короче, есть о чем задуматься.
А как же в итоге решилась проблема отдельно взятого двора?
— В итоге нашли водителя этого зеленого бусика, и он уехал, — рассказал Ivarson.
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