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Задачка по ПДД: кто виноват, что мусоровоз не может въехать во двор?

03.06.2021 18:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником Ivarson предлагает задачку по ПДД. Обычный двор, обычные автомобили, которые, как обычно, припаркованы повсюду. И мусоровоз, которому недосуг, который работает. Но проехать во двор мусоровоз не может: слишком уж повсюду припаркованы машины во дворе. Вопрос простой и сложный: кто виноват?

Высказывались предположения, что водителю мусоровоза ничего не стоило проехать между стоящими автомобилями. Но Ivarson убеждает: это не так. Хватало и очевидцев, и советчиков, но при таком расположении авто мусоровоз проехать не смог.

— В результате собрал пробку: все гнали на водителя зеленого бусика, хотя он припаркован по ПДД. А виноваты... — вот-вот раскроет интригу в разговоре с корреспондентом Onliner автор фото.

Но прежде, чем он озвучит свою версию, предложим читателям высказаться.

Кто виноват в том, что мусоровоз не может проехать?

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— Виноваты машины стоящие со стороны дома, — уверен Ivarson. — Со стороны жилой застройки стоянка запрещена, но все ставят. В итоге легковая машина проедет легко, а вот грузовик не смог.

Речь о п. 143.16 Правил дорожного движения: «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке».

Хорошо, что инцидент произошел при участии мусоровоза: было время поискать крайнего. Впрочем, можно предположить, что раз коммунальная техника не проехала, то и, к примеру, пожарные столкнутся с той же проблемой, а там счет на секунды. Короче, есть о чем задуматься.

А как же в итоге решилась проблема отдельно взятого двора?

— В итоге нашли водителя этого зеленого бусика, и он уехал, — рассказал Ivarson.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Наш читатель с ником Ivarson предлагает задачку по ПДД. Обычный двор, обычные автомобили, которые, как обычно, припаркованы повсюду. И мусоровоз, которому недосуг,...
 
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