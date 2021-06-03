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"Захожу в камеру, а там Лебедько на полу спит"
Источник материала: Партизан
Судебный конвейер не останавливается ни на один день. Штрафы и "сутки" за любой незначительный поступок и просто на основании показаний тех, кто проводил задержание.
Артем Майоров / Еврорадио
А после суда "суточников" ждёт встреча с реалиями "мест отбывания наказания". И там отношение к таким "политическим"... своеобразное. Через этот конвейер прошёл и журналист издания "Белорусы и рынок" Артём Майоров, который провёл 15 суток на Окрестина,
Что стало причиной задержания журналиста? В каких условиях приходится отбывать наказание? Чем сотрудники администрации объясняют эти условия? На эти и другие вопросы отвечает журналист Артём Майоров.
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Судебный конвейер не останавливается ни на один день. Штрафы и "сутки" за любой незначительный поступок и просто на основании показаний тех, кто проводил...
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