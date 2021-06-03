"Захожу в камеру, а там Лебедько на полу спит"





Артем Майоров / Еврорадио





передает Еврорадио. А после суда "суточников" ждёт встреча с реалиями "мест отбывания наказания". И там отношение к таким "политическим"... своеобразное. Через этот конвейер прошёл и журналист издания "Белорусы и рынок" Артём Майоров, который провёл 15 суток на Окрестина,Еврорадио.





Что стало причиной задержания журналиста? В каких условиях приходится отбывать наказание? Чем сотрудники администрации объясняют эти условия? На эти и другие вопросы отвечает журналист Артём Майоров.











