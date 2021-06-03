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Новый завод построят прямо в Гродно

03.06.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новое обрабатывающее предприятие планируют построить на Господарчей улице.



Производственное здание хотят возвести в северном промышленно-складском районе города между домами №30 и 32 на Господарчей улице. Здесь нет застройки, пишет «Вечерний Гродно».

На заводе будут производить полиэтиленовые пакеты и рукавную пленку в широком ассортименте для упаковки продовольственных и непродовольственных товаров.

Проект предусматривает перенос существующего производства ООО «СервисПромПак», резидента СЭЗ «Гродноинвест», расположенного на Господарчей, 8.

Общественное обсуждение проекта пройдет с 14 июня по 8 июля. Ознакомиться с ним можно будет в вестибюле управления строительства, архитектуры и градостроительства горисполкома с 14 по 29 июня. Презентуют проект 23 июня в Гродненском горисполкоме.

Свои замечания и предложения можно направить с 14 июня по 8 июля письменно или по электронной почте в горисполком или управление строительства, архитектуры и градостроительства горисполкома.
 
Теги: Гродно
 
 
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Новое обрабатывающее предприятие планируют построить на Господарчей улице.
 
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