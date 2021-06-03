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В Гомеле арестован бывший милиционер – он сливал в Сеть личные данные силовиков

03.06.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле был задержан 30-летний Владимир Кашко, который передал личные данные более чем 20 милиционерам протестным телеграм-каналам. Об этом сообщается в пресс-релизе УВД Гомельского облисполкома.

В Гомеле арестован бывший милиционер – он сливал в Сеть личные данные силовиков
По информации УВД, осенью 2020 года в протестных телеграм-каналах начали размещать персональные данные о гомельских милиционерах. «Было очевидно, что сведения сливает человек, который не понаслышке знает милицейскую деятельность, вероятнее всего, кто-то из бывших. Но круг возможных подозреваемых был настолько широк, что потребовались месяцы кропотливой оперативной работы во взаимодействии с коллегами из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, чтобы найти предателя», – отмечается в пресс-релизе, пишет Белсат.

Было возбуждено уголовное дело за «распространение сведений о частной жизни милиционеров». В мае при силовой поддержке ОМОНа был задержан 30-летний Владимир Кашко. Согласно пресс-релизу, в свое время Кашко три месяца проработал в Департаменте охраны МВД и еще четыре года в патрульно-постовой службе. Он был уволен якобы за поступок, «несовместимый с дальнейшим прохождением службы». С конца 2019 года он нигде не работал, утверждают в УВД.

Кашко слил в протестные телеграм-каналы личные данные о более чем 20 бывших коллегах.

«В переписке с администраторами каналов он обсуждал не только публикацию данных, но и возможность бегства из страны», – утверждают в милиции.

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу проходят 12 милиционеров. Они уже заявили материальные иски на общую сумму в почти 25 000 рублей.



Уже традиционно милиция опубликовала видео, где задержанный извиняется на камеру, находясь при этом за решеткой. «Пусть моя история послужит примером действующим сотрудникам милиции», – также говорит он.

ИИ/МВ belsat.eu

Теги: Гомель ГУБОПиК милиция репрессии-2020
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле был задержан 30-летний Владимир Кашко, который передал личные данные более чем 20 милиционерам протестным телеграм-каналам. Об этом сообщается в...
 
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