ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте осудили 13 фигурантов дела о беспорядках, в колонию отправится только один человек

03.06.2021 18:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Бресте 10 человек по делу о беспорядках приговорили к домашней "химии", двух к ограничению свободы с направлением в учреждение, одного - к 1 году 1 месяцу колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры.



Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 13 граждан. Им инкриминированы "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий и организаций, а также активное участие в них", пишет smartpress.by.

Согласно материалам дела 13 брестчан участвовали 13 сентября 2020 года в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста – на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко. Как указано в обвинении, они препятствовали движению на указанном участке и нормальному функционированию предприятий и организаций.

"Девять обвиняемых признали свою вину в полном объеме, трое – частично, один не признал. При этом виновность всех установлена после исследования в суде доказательств, в том числе фото- и видеоматериалов с места событий", - указали в Генпрокуратуре.

В итоге суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор на основании ч.1 ст.342 УК.

Суд назначил десяти обвиняемым наказание в виде ограничения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет без направления в исправительное учреждение открытого типа, двум активным участникам – 1 год 6 месяцев и 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Одному обвиняемому в силу рецидива преступлений назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте 10 человек по делу о беспорядках приговорили к домашней "химии", двух к ограничению свободы с направлением в учреждение, одного - к 1 году 1 месяцу колонии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Балтийское море на 15-местном самолете. Куда еще в Россию можно улететь из Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by