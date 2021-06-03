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Беларусь развязала "торговую войну" с Украиной, но пострадает белорусский МАЗ, — эксперты

03.06.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В белорусском МИД утверждают, что лицензирование отдельных групп украинского экспорта не имеет отношения к политике, но украинские эксперты думают иначе. Будет ли обострение торгового конфликта между странами?


Фото: Getty Images

"Речь идет о вытеснении украинского производителя с белорусского рынка. Пока ключевых товарных групп ограничения не касаются, но опасность, что Беларусь переведет все в формат торговой войны, существует", — сообщил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич, комментируя вопрос введения индивидуальных лицензий для украинских экспортеров, пишет Фокус.

В МИД Беларуси сообщили, что к политике решение о лицензиях отношения не имеет, а преследует иные цели – в частности, речь об изменении Украиной условий для ввоза белорусских грузовиков и автобусов. Напомним, в апреле Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения и ввела специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. Это решение задело, в первую очередь, белорусский МАЗ.

"К продукции Минского автомобильного завода (МАЗ), который принадлежит государству, давно были вопросы с точки зрения рыночного ценообразования", — отметил старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

Полный анализ ситуации с кризисом в торговых отношениях Украины и Беларуси – в статье Фокуса "Без бензина и битума. Чем грозит Украине прекращение поставок из Беларуси".

Напомним, Беларусь готова вновь задействовать режим свободной торговли с Украиной, если Украина пересмотрит меры, принятые в отношении белорусских товаров.

Ранее сообщалось, что Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт целого ряда товаров украинского производства. Решение было принято в Минске 26 мая, а вступит в силу оно через десять дней после публикации. Ограничения вводятся сроком на 6 месяцев.

26 мая НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до октября 2021 года. А белорусским самолетом запретили входить в воздушное пространство Украины. Под запретом как транзитные полеты, так и посадки в украинских аэропортах.
 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском МИД утверждают, что лицензирование отдельных групп украинского экспорта не имеет отношения к политике, но украинские эксперты думают иначе. Будет ли...
 
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