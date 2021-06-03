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Хирурга Сергея Бровко арестовали на 30 суток

03.06.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его признали виновным в участии в "несанкционированном массовом мероприятии".



Как сообщает телеграм-канал @viasnanazirae, вечером 2 июня в парке Тивали в Минске милиция задержала не менее десяти человек. В протоколах написали, что протестующие "аплодировали и кричали лозунги", передает euroradio.fm

3 июня дела задержанных рассматривались в суде Фрунзенского района. Судили и 31-летнего хирурга Сергея Бровко

Свою вину он не признал. Дело рассматривала судья Мария Ерохина. Бровко рассказал, что продал свою квартиру и должен был срочно уехать. Но возле парка Тивали увидел знакомых и подошел к ним поговорить. Тогда и появилась милиция.

Судья поинтересовалась, куда будет переезжать Бровко. "Переезжаю в Новую Боровую", — ответил он. 

"Ясно, можете дальше не продолжать. Позиция ваша суду понятна", — заявила Ерохина и арестовала хирурга.

В январе этого года Сергея Бровко задерживали сотрудники ГУБОПиК. Он отбывал 15-дневный арест.
 
Теги: Минск
 
 
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Его признали виновным в участии в "несанкционированном массовом мероприятии".
 
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