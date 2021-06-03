Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хирурга Сергея Бровко арестовали на 30 суток после «хапуна» в парке Тивали В рапорте милиционеров сказано, что участники массового мероприятия аплодировали и кричали лозунги.

В рапорте милиционеров сказано, что участники массового мероприятия аплодировали и кричали лозунги. 3 июня задержанных начали судить в суде Фрунзенского района. Среди задержанных был и 31-летний хирург. Свою вину мужчина не признал, сообщают правозащитники.Сергей пояснил судье Ерохиной, что он продал квартиру и должен срочно уехать, поэтому решил вечером купить ящики для переезда. Он поставил машину возле парка Тивали и решил пройтись. Там мужчина увидел своих знакомых и подошел пообщаться с ними.Судья поинтересовалась, куда будет переезжать Бровко:— А куда переезжаете?— Переезжаю в Новую Боровую…— Ясно, можете дальше не продолжать. Позиция ваше суду понятна.В результате, судья Ерохина арестовала хирурга на 30 суток.