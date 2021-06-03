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Хирурга Сергея Бровко арестовали на 30 суток после «хапуна» в парке Тивали

03.06.2021 19:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вечером 2 июня в парке Тивали сотрудники милиции задержали минимум десять человек. Во Фрунзенском РУВД на всех составили протоколы по ст. 24.23 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Хирурга Сергея Бровко арестовали на 30 суток после «хапуна» в парке Тивали

В рапорте милиционеров сказано, что участники массового мероприятия аплодировали и кричали лозунги. 3 июня задержанных начали судить в суде Фрунзенского района. Среди задержанных был и 31-летний хирург Сергей Бровко. Свою вину мужчина не признал, сообщают правозащитники.

Сергей пояснил судье Ерохиной, что он продал квартиру и должен срочно уехать, поэтому решил вечером купить ящики для переезда. Он поставил машину возле парка Тивали и решил пройтись. Там мужчина увидел своих знакомых и подошел пообщаться с ними.

Судья поинтересовалась, куда будет переезжать Бровко:

— А куда переезжаете?

— Переезжаю в Новую Боровую…

— Ясно, можете дальше не продолжать. Позиция ваше суду понятна.

В результате, судья Ерохина арестовала хирурга на 30 суток.
 
 
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В рапорте милиционеров сказано, что участники массового мероприятия аплодировали и кричали лозунги.
 
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