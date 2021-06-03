|
Хирурга Сергея Бровко арестовали на 30 суток после «хапуна» в парке Тивали
Источник материала: UDFВечером 2 июня в парке Тивали сотрудники милиции задержали минимум десять человек. Во Фрунзенском РУВД на всех составили протоколы по ст. 24.23 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
В рапорте милиционеров сказано, что участники массового мероприятия аплодировали и кричали лозунги. 3 июня задержанных начали судить в суде Фрунзенского района. Среди задержанных был и 31-летний хирург Сергей Бровко. Свою вину мужчина не признал, сообщают правозащитники.
Сергей пояснил судье Ерохиной, что он продал квартиру и должен срочно уехать, поэтому решил вечером купить ящики для переезда. Он поставил машину возле парка Тивали и решил пройтись. Там мужчина увидел своих знакомых и подошел пообщаться с ними.
Судья поинтересовалась, куда будет переезжать Бровко:
— А куда переезжаете?
— Переезжаю в Новую Боровую…
— Ясно, можете дальше не продолжать. Позиция ваше суду понятна.
В результате, судья Ерохина арестовала хирурга на 30 суток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рапорте милиционеров сказано, что участники массового мероприятия аплодировали и кричали лозунги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)