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«Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», — сказал Анатолий Глаз.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские власти ответили на санкции США Отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.

Ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса формально начали действовать сегодня.