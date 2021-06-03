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Белорусские власти ответили на санкции США

03.06.2021 19:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусские власти ответили на санкции США
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Беларусь приняла ответные меры на санкции США против концерна «Белнефтехим». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса формально начали действовать сегодня.

«Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», — сказал Анатолий Глаз.
 
 
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Отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.
 
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