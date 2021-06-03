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Иванов ― Шапко: Беларусь под давлением Запада ― чем отвечать на гадости

03.06.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© Sputnik / Иван Руднев
Беларусь вводит ответные санкции в отношении США - МИД

― реакция киевских властей на возможные полеты "Белавиа" в Крым;

― деструктивная деятельность Запада как попытка спасти тонущую модель однополярного мира;

― парламент Чехии пытается "свалить" президента Милоша Земана;

― чем полезен проект "Киноуроки России";

― лица ПМЭФ-2021: зачем нам Даня Милохин, когда есть Андрей Есипенко?

―  Шнур против Манижи: противостояние "культурных символов" или "оба хуже"?

Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik смотрите на видео.

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