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Иванов ― Шапко: Беларусь под давлением Запада ― чем отвечать на гадости
03.06.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Sputnik / Иван Руднев
― реакция
― деструктивная деятельность
― парламент Чехии пытается
― чем полезен проект "Киноуроки России";
― лица
―
Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik смотрите на видео.
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