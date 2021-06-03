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Угорь может исчезнуть в Беларуси через 5-10 лет

03.06.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. В Беларуси заканчиваются запасы угря  как восстановить популяцию ценной рыбы, рассказала в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Татьяна Титова.

Спикер отметила, что особую тревогу у специалистов вызывает стремительное сокращение популяции европейского угря. Эта рыба нерестится только в одном месте в мире – в Саргассовом море. Затем нагуливает вес в пресноводных реках. Из-за строительства плотин и ГЭС на реках угорь не может самостоятельно заходить в водоемы Беларуси. До недавнего времени его личинки завозили из-за границы. С 1956 года было зарыблено 48 белорусских водоемов.

"С 2010 года существует запрет на продажу личинки угря в третьи страны, который принял Евросоюз. К сожалению, в настоящее время запрет не снят, мы не можем приобретать личинку угря. И поэтому пока мы пользуемся только теми ресурсами, которые у нас существуют", – пояснила Титова.

Ущерб на почти 1000 базовых

По оценкам белорусских ихтиологов, запасы этой ценной рыбы стремительно сокращаются, и уже через 5-10 лет она может исчезнуть. При этом угорь является самой желанной добычей браконьеров.

"5 мая в Витебской области Браславского района на озере Струсто гражданин 1987 года рождения был задержан с 13 угрями. Наловил их 5 ловушками. Вред, который причинен окружающей среде, составил 984 базовые величины. Следственным комитетом рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", – рассказала Титова. 

Решение проблемы по увеличению популяции угря специалисты видят только во взаимодействии с соседними государствами.

"В настоящее время разрабатываются трансграничные планы с нашими коллегами. С Литвой трансграничный план по Неману и трансграничный план с Латвией по Западной Двине. Предусматривает он, что на территории Евросоюза – Латвии и Литвы – угорь будет выпускаться и в дальнейшем к нам попадать", – резюмировала Титова.

О том, что происходит с угрем на Браславских озерах, читайте в нашем репортаже.

Полную версию пресс-конференции "Современная ихтиофауна Беларуси. Охрана и преумножение рыбных запасов" смотрите на Sputnik Беларусь

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Теги: Минск
 
 
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Решение проблемы по увеличению популяции угря специалисты видят только во взаимодействии с соседними государствами.
 
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