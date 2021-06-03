В Беларуси увеличивается количество иностранных студентов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Африканцы и европейцы едут в Беларусь получать не только высшее, но и средне-специальное образование, заявил начальник Главного управления профессионального образования министерства образования Республики Беларусь Сергей Касперович в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

"Численность иностранных студентов в белорусских вузах постоянно увеличивается. И на сегодняшний день это уже более 25 тысяч обучающихся", - рассказал Касперович.

Он отметил, что в белорусских вузах обучаются студенты из 109 стран. В основном это государства Азии, Африки, Европы, постсоветского пространства.

"На сегодняшний в день в числе лидеров в этом плане можно назвать Китай и Туркменистан, где мы наблюдаем большее количество граждан, которые обучаются в университетах. Хотя и в колледжах, кстати говоря, обучаются иностранцы", - обратил внимание Касперович.

По словам спикера, Беларусь продолжает экспорт образовательных услуг. Иностранные граждане получают образование на платной основе. Вместе с тем существует система грантов, по которым молодые люди из любой страны мира могут пройти обучение за счет республиканского бюджета.

"Ежегодно до 100 таких грантов выделяется для получения образования в белорусских университетах", - резюмировал Касперович.

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