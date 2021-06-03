Что нужно, чтобы превратить Беларусь в рыбацкий рай

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Белорусское общество охотников и рыболовов весной 2021 года запустило в водоемы республики 300 тысяч особей ценных видов рыб. Почему это число должно было быть намного больше и как защищают и развивают белорусские водные угодья, специалисты рассказали в четверг в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

О браконьерстве

Беларусь находится в водоразделе двух морей. 57% территории относится к бассейну Черного моря – реки Днепр, Припять, Березина, Сож, 43% — к бассейну Балтийского моря. В него свои воды несут Неман, Западная Двина, Западный Буг, Ловать. Эти реки протекают по территории России, Прибалтики, Украины. По словам спикеров, для рыб не существует границ, поэтому, если в период нерестовой миграции в какой-либо стране осуществляется незаконный промысел, это подрывает популяцию во всем водоеме.

Наиболее тесно Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь взаимодействует с Федеральным агентством по рыболовству Российской Федерации. Совместные рейды осуществляются на трансграничных водоемах и прилегающих к ним территориях.

"Проводятся согласованные мероприятия, когда в одно время инспекторы на одном водном объекте с двух сторон отрабатывают водоем на предмет выявления нарушений", – рассказала начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Татьяна Титова.

На территорию сопредельного государства рыболовов, очевидно, ведет поговорка "На другом берегу рыбы всегда больше". Многие в период запрета массово используют сети и другие запрещенные орудия ловли.

"Например, россиян задержано на территории Республики Беларусь где-то 15-17. Несколько меньше задерживается граждан Республики Беларусь на территории России. Это не только административные протоколы, есть факты уголовных наказаний", – рассказала Титова.

Вместе с тем, как отметила представитель Госинспекции охраны животного и растительного мира, количество браконьеров снижается. В первую очередь это связано с масштабной профилактической работой среди рыболовов в приграничной полосе Беларуси и России. За пять месяцев 2021 года в рамках акции "Сдай сети" около 450 белорусов добровольно сдали 1700 сетей общей протяженностью 65 километров.

Еще одно место, которое постоянно находится под контролем инспекции, – это водоемы, находящиеся в зоне отчуждения – на территории, пострадавшей от катастрофы на ЧАЭС.

"Рейдовые мероприятия проходят там на постоянной основе, а не только в период нереста. Не скажу, что очень часто, но факты нарушения выявляются. Если на таких территориях выявляются факты нарушения, то, помимо штрафа, нарушитель оплачивает нанесенный вред. Вред на данной территории оплачивается в тройном размере", – сказала Титова.

О зарыблении

Спикер пояснила, что инспекторы двух государств не только сохраняют, но и преумножают рыбные запасы. В 2016 году на Днепре произошла массовая гибель рыбы.

"Мы совместными усилиями начали зарыблять этот водный объект. Много выпускается усача и стерляди, щуки", – рассказала Титова.

Еще более масштабно эта работа ведется на территории Беларуси. Зарыбление БООР проводит с 2014 года за счет отчисления взносов рыболовов-любителей. За 6 лет проведено зарыбление 92 водоемов по всей республике. Основные вселяемые виды рыб – щука, сом, линь, карась, карп, амур.

"Весной 2021 года в четырех областях мы зарыбили восемь водоемов, общее количество вселенной рыбы составило около 300 тысяч экземпляров", – рассказал заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов" Владимир Козловский.

Спикер отметил, что объемы могли быть гораздо больше. В БООР насчитывается 35 тысяч рыболовов-любителей. При этом принято считать, что количество рыболовов составляет 10% от числа взрослого населения республики.

Полную версию пресс-конференции "Современная ихтиофауна Беларуси. Охрана и преумножение рыбных запасов" смотрите на Sputnik Беларусь .

Читайте также: