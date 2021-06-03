|
Зачем МВД «перезарядило» постановление о нормах по оружию
Источник материала: Навiны
МВД обновило постановление о нормах обеспечения оружием и боеприпасами работников предприятий «с особыми уставными задачами».
Появится ли огнестрельное оружие на почте?
Им положены «механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего действия, разрешенные к применению Министерством здравоохранения, электрошоковые устройства и искровые разрядники» и даже боевое оружие.
Но это не новость, потому что те же самые нормы обеспечения оружием и боеприпасами работников почты были установлены и ранее, отметил в комментарии для Naviny.by военный эксперт Егор Лебедок:
«Сейчас просто изменили редакцию постановления МВД. Не разобравшись, многие посчитали, что только теперь почтальонов наделили правом на ношение оружия».
На самом деле операторы почтовой связи относятся к Перечню юридических лиц с особыми уставными задачами по указу № 473 от 30 августа 2002 года (в последней редакции). Именно этот указ наделяет правом ношения боевого оружия при исполнении служебных обязанностей.
Нормы для сотрудников «Белпочты» и предприятия «Спецсвязь», которое занимается приемом, перевозкой и доставкой отправлений, содержащих государственную, военную, коммерческую тайну, остались прежними.
Так есть ли оружие на почте?
В Беларуси насчитывается 2814 стационарных отделений почтовой связи. Получается, все они вооруженные объекты? Получить официальный ответ на этот вопрос в «Белпочте» не удалось — ответственный за связи со СМИ не снимает трубку, а другие специалисты отказываются общаться.
Naviny.by спросили у минчанки Татьяны, отработавшей в разных почтовых отделениях столицы более десяти лет, есть ли оружие на почте. Она сказала, что «в глаза никакого оружия не видела и ничего о нем не слышала».
«Думаю, если бы оружие было на почте, сотрудников бы уведомили, — сказала Татьяна. — Да, на почте были закрытые помещения, куда у меня, например, не было доступа. Но я всегда считала, что это складские площади».
Татьяна работала почтальоном, она отмечает, что среди них очень много женщин предпенсионного и пенсионного возраста: «Не представляю, чтобы они согласились иметь оружие, обучаться им пользоваться. Да и зачем? Нам, правда, выдали газовые баллончики. В первое время их с собой носили, а потом оставляли в отделении, потому что они не нужны. Мы редко носим пенсию. Да и когда у тебя в руках тяжелая сумка, ты уставшая от многочисленных подъемов по лестнице вверх-вниз, и на тебя кто-то нападает, проще кулаком ответить, чем начинать рыться в сумке в поисках баллончика. К счастью, на меня не нападали ни разу».
По нормам, изложенным в постановлении МВД, именно это ведомство должно обеспечивать оружием «Белпочту», отметил Егор Лебедок.
«В целом это право для почты, а не обязанность — иметь оружие в указанном объеме. Как я понимаю, на почте может и не быть оружия, если такое решение примет руководитель в связи с отсутствием необходимости», — отметил эксперт.
Зачем переписали постановление?
Если постановление ничего не меняет, зачем его переписали? На самом деле меняет, отметил Егор Лебедок в своем
Вышеуказанное постановление утверждает нормы обеспечения боевым оружием для ООО «ГардСервис» — частной компании, входящей в перечень юридических лиц с особыми уставными задачами. Право на охранные услуги этой компании предоставлено
Читайте подробнее:
Согласно постановлению, при выполнении служебных (должностных) обязанностей по оказанию охранных услуг работники ООО «ГардСервис» имеют право ношения, хранения, применения и использования служебного и гражданского оружия.
«Объемы обеспечения ООО “ГардСервис” оружием не маленькие, — пишет Лебедок. — 150 пистолетов и револьверов (в т.ч. по 40 единиц ТТ и ПМ, 20 различных типов Glock, 5 CZ-75, 5 SIG-Suaer P226), 100 автоматов (60 единиц модификаций АК калибра 5,45 и 40 АКМ калибра 7,62), 10 карабинов».
Эксперт особо выделяет в списке боевого оружия для частной кампании 20 снайперских винтовок ОРСИС Т-5000 калибра 7,62 (эффективная дальность до 1200 м) и 10 снайперских винтовок калибра 8,6 мм.
«Этого оружия достаточно для обеспечения полноценной мотострелковой роты», — делает вывод Лебедок, отмечая, что и нормы обеспечения боеприпасами тоже значительные.
Лебедок высказал мнение, что ООО «ГардСервис» заменит ликвидированный обанкротившийся Центр специальной подготовки» (ЦСП), который занимался переподготовкой силовиков. Центр фигурировал в предыдущей версии постановления МВД № 39 от 2019 года, а в новой версии документа ЦСП уже не упоминается.
При этом, отмечает Лебедок, юридический адрес «ГардСервиса» совпадает с предыдущим адресом ЦСП.
Отметим, что Минобразования 1 апреля 2021 года приняло решение выдать специальное разрешение (лицензию) на осуществление образовательной деятельности «ГардСервису». Компания находится в
«Несмотря на то, что “ГардСервис” формально частная компания, все ее действия идут де-факто с одобрения государства, поскольку она обязана уведомлять МВД о контрактах и т.п. Указанный перечень боевого оружия сдается МВД в аренду. Откреститься государству от деятельности “ГардСервиса” в случае чего будет проблемно», — заключил эксперт.
Использованы стоковые изображения от
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)