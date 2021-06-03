Зачем МВД «перезарядило» постановление о нормах по оружию

МВД обновило постановление о нормах обеспечения оружием и боеприпасами работников предприятий «с особыми уставными задачами».





Появится ли огнестрельное оружие на почте?

Постановление МВД № 78 от 22 марта, опубликованное 3 июня на Национальном правовом интернет-портале, наделало много шума. Почему-то многие сразу обратили внимание на пункт об обеспечении оружием сотрудников почтовой связи. Якобы служебное оружие получат начальники узлов связи «Белпочты», начальники участков, начальники отделений связи, начальники главной кассы, операторы связи, водители и даже почтальоны.

Им положены «механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего действия, разрешенные к применению Министерством здравоохранения, электрошоковые устройства и искровые разрядники» и даже боевое оружие.

Но это не новость, потому что те же самые нормы обеспечения оружием и боеприпасами работников почты были установлены и ранее, отметил в комментарии для Naviny.by военный эксперт Егор Лебедок:

«Сейчас просто изменили редакцию постановления МВД. Не разобравшись, многие посчитали, что только теперь почтальонов наделили правом на ношение оружия».

На самом деле операторы почтовой связи относятся к Перечню юридических лиц с особыми уставными задачами по указу № 473 от 30 августа 2002 года (в последней редакции). Именно этот указ наделяет правом ношения боевого оружия при исполнении служебных обязанностей.

Нормы для сотрудников «Белпочты» и предприятия «Спецсвязь», которое занимается приемом, перевозкой и доставкой отправлений, содержащих государственную, военную, коммерческую тайну, остались прежними.





Так есть ли оружие на почте?

В Беларуси насчитывается 2814 стационарных отделений почтовой связи. Получается, все они вооруженные объекты? Получить официальный ответ на этот вопрос в «Белпочте» не удалось — ответственный за связи со СМИ не снимает трубку, а другие специалисты отказываются общаться.

Naviny.by спросили у минчанки Татьяны, отработавшей в разных почтовых отделениях столицы более десяти лет, есть ли оружие на почте. Она сказала, что «в глаза никакого оружия не видела и ничего о нем не слышала».

«Думаю, если бы оружие было на почте, сотрудников бы уведомили, — сказала Татьяна. — Да, на почте были закрытые помещения, куда у меня, например, не было доступа. Но я всегда считала, что это складские площади».

Татьяна работала почтальоном, она отмечает, что среди них очень много женщин предпенсионного и пенсионного возраста: «Не представляю, чтобы они согласились иметь оружие, обучаться им пользоваться. Да и зачем? Нам, правда, выдали газовые баллончики. В первое время их с собой носили, а потом оставляли в отделении, потому что они не нужны. Мы редко носим пенсию. Да и когда у тебя в руках тяжелая сумка, ты уставшая от многочисленных подъемов по лестнице вверх-вниз, и на тебя кто-то нападает, проще кулаком ответить, чем начинать рыться в сумке в поисках баллончика. К счастью, на меня не нападали ни разу».

По нормам, изложенным в постановлении МВД, именно это ведомство должно обеспечивать оружием «Белпочту», отметил Егор Лебедок.

«В целом это право для почты, а не обязанность — иметь оружие в указанном объеме. Как я понимаю, на почте может и не быть оружия, если такое решение примет руководитель в связи с отсутствием необходимости», — отметил эксперт.

Зачем переписали постановление?

Если постановление ничего не меняет, зачем его переписали? На самом деле меняет, отметил Егор Лебедок в своем телеграм-канале .

Вышеуказанное постановление утверждает нормы обеспечения боевым оружием для ООО «ГардСервис» — частной компании, входящей в перечень юридических лиц с особыми уставными задачами. Право на охранные услуги этой компании предоставлено указом от 18 июня 2020 года.

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Согласно постановлению, при выполнении служебных (должностных) обязанностей по оказанию охранных услуг работники ООО «ГардСервис» имеют право ношения, хранения, применения и использования служебного и гражданского оружия.

«Объемы обеспечения ООО “ГардСервис” оружием не маленькие, — пишет Лебедок. — 150 пистолетов и револьверов (в т.ч. по 40 единиц ТТ и ПМ, 20 различных типов Glock, 5 CZ-75, 5 SIG-Suaer P226), 100 автоматов (60 единиц модификаций АК калибра 5,45 и 40 АКМ калибра 7,62), 10 карабинов».

Эксперт особо выделяет в списке боевого оружия для частной кампании 20 снайперских винтовок ОРСИС Т-5000 калибра 7,62 (эффективная дальность до 1200 м) и 10 снайперских винтовок калибра 8,6 мм.

«Этого оружия достаточно для обеспечения полноценной мотострелковой роты», — делает вывод Лебедок, отмечая, что и нормы обеспечения боеприпасами тоже значительные.

Лебедок высказал мнение, что ООО «ГардСервис» заменит ликвидированный обанкротившийся Центр специальной подготовки» (ЦСП), который занимался переподготовкой силовиков. Центр фигурировал в предыдущей версии постановления МВД № 39 от 2019 года, а в новой версии документа ЦСП уже не упоминается.

При этом, отмечает Лебедок, юридический адрес «ГардСервиса» совпадает с предыдущим адресом ЦСП.

Отметим, что Минобразования 1 апреля 2021 года приняло решение выдать специальное разрешение (лицензию) на осуществление образовательной деятельности «ГардСервису». Компания находится в списке учреждений дополнительного образования взрослых.

«Несмотря на то, что “ГардСервис” формально частная компания, все ее действия идут де-факто с одобрения государства, поскольку она обязана уведомлять МВД о контрактах и т.п. Указанный перечень боевого оружия сдается МВД в аренду. Откреститься государству от деятельности “ГардСервиса” в случае чего будет проблемно», — заключил эксперт.

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