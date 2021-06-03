После двух суток в одиночке: редактора спецпроектов портала Hrodna.life Ирину Новик оштрафовали на 725 рублей

Редактор спецпроектов портала Hrodna.life Ирина Новик оштрафована на 25 базовых величин (725 рублей). Решение вынес 3 июня суд Ленинского района Гродно (судья Елена Петрова). Журналистка признана виновной в распространении экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП).





Ранее Новик в материале о самолете Ryanair разместила фотографию с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским. По словам журналистки, это была техническая ошибка. Через несколько часов редакция удалила снимок, однако страницу успела скопировать милиция.

Перед судом Новик двое суток провела под стражей в одиночной камере гродненской тюрьмы — изолятор находится на ремонте.

По словам журналистки, ей запрещали сидеть с 6 до 22 часов, у нее забрали блокнот и книгу, которые она брала с собой на опрос в милицию 1 июня. Новик ходила по камере, делала упражнения. На встречу с адвокатом ее водили в наручниках с руками за спиной. Ночью ее дважды поднимали, чтобы она представилась, назвала номер статьи, по которой составлен протокол.

Журналистка отказалась от приема пищи, так как не знала реакцию организма на тюремную еду. Чувствует себя нормально.

30 мая был задержан редактор сайта Hrodna.life Алексей Шота. В его отношении также составили административный протокол за распространение экстремистских материалов. В квартире, где зарегистрирован Шота, провели осмотр. Изъяли ноутбук, телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. Тем же вечером к дому Новик приезжала милиция, дежурила там некоторое время.

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