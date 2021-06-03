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ЧМ-2021. США и Германия вышли в полуфинал

03.06.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стали известны первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

ЧМ-2021. США и Германия вышли в полуфинал

Сборная США уверенно переиграла команду Словакии — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0).

Также в первой части игрового дня сражались дружины из Швейцарии и Германии. Победитель определился в серии буллитов, где точнее были немецкие хоккеисты — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В 20:15 начнутся матчи:

  • Россия — Канада;
  • Чехия — Финляндия.

 

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Стали известны первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
 
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