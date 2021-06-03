ЧМ-2021. США и Германия вышли в полуфинал

Стали известны первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею , который проходит в Риге.





Сборная США уверенно переиграла команду Словакии — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0).

Также в первой части игрового дня сражались дружины из Швейцарии и Германии. Победитель определился в серии буллитов, где точнее были немецкие хоккеисты — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В 20:15 начнутся матчи:

Россия — Канада;

Чехия — Финляндия.