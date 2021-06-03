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Погибших водителей-лихачей в Узбекистане приравняли к самоубийцам

03.06.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Узбекистанское управление мусульман объявило фетву, приравняв в ней к самоубийцам водителей, погибших в ДТП из-за превышения скорости, сообщила пресс-служба структуры.

По ее информации, предписание о правилах дорожного движения по законам исламского шариата рассматривается как обязательное к исполнению.

"Водитель, погибший в результате несчастного случая по причине превышения разрешенной скорости, по шариату считается человеком, совершившим самоубийство", – говорится в сообщении.

Там также поясняется, что цель соблюдения ПДД – достижение трех целей шариата: охрана здоровья, имущества и поколения, а нарушение правил – это ущемлением прав участников дорожного движения.

По статистике, на дорогах Узбекистана в январе-апреле текущего года произошло более 2,2 тысячи ДТП, в них погибли свыше 550 человек, травмы получили более 1,6 тысячи.

 
Теги: Минск
 
 
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По статистике, на дорогах Узбекистана в январе-апреле текущего года произошло более 2,2 тысячи ДТП, в них погибли свыше 550 человек.
 
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