Российский политолог: «Те зверства, которые происходят в Беларуси, – нам до них, к счастью, далеко»

Источник материала: Салiдарнасць

Аббас Галлямов – о том, как белорусские события могут бумерангом ударить по Кремлю.

В интервью Сибирь.Реалии политолог Аббас Галлямов ответил на вопрос о том, как события в Беларуси использует в своих целях Москва. Приведем этот фрагмент.

– Вы согласны с тем, что происходящее в Беларуси – на пользу Кремлю? Есть мнение, что Лукашенко таким образом попадает еще в большую зависимость от России, а у Путина появляется еще один предмет торга в переговорах с Западом.

– Пока режим Лукашенко не рухнул, происходящее там выгодно Путину в том смысле, что на его фоне он сам выглядит вполне приличным и рукопожатным.

Все-таки те зверства, которые происходят там, – нам до них, к счастью, далеко. И это расширяет Путину пространство для маневра. Я даже не исключаю, что Кремль, с удовольствием потирая руки, сам Лукашенко к этим шагам подталкивает: давай, мочи их там.

Но после того, как Лукашенко рухнет, все эти плюсы испарятся, появятся колоссальные проблемы, потому что это, безусловно, взбудоражит российскую оппозицию, создаст мощнейший импульс для роста протеста у нас. «Смотрите, если белорусы смогли, то и мы сможем».

Чем сильнее Лукашенко прессует народ у себя, тем сильнее будет волна радости и воодушевления, которая охватит не только Беларусь, но и российскую оппозицию.