ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский политолог: «Те зверства, которые происходят в Беларуси, – нам до них, к счастью, далеко»

03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Аббас Галлямов – о том, как белорусские события могут бумерангом ударить по Кремлю.

В интервью Сибирь.Реалии политолог Аббас Галлямов ответил на вопрос о том, как события в Беларуси использует в своих целях Москва. Приведем этот фрагмент.

– Вы согласны с тем, что происходящее в Беларуси – на пользу Кремлю? Есть мнение, что Лукашенко таким образом попадает еще в большую зависимость от России, а у Путина появляется еще один предмет торга в переговорах с Западом.

– Пока режим Лукашенко не рухнул, происходящее там выгодно Путину в том смысле, что на его фоне он сам выглядит вполне приличным и рукопожатным.

Все-таки те зверства, которые происходят там, – нам до них, к счастью, далеко. И это расширяет Путину пространство для маневра. Я даже не исключаю, что Кремль, с удовольствием потирая руки, сам Лукашенко к этим шагам подталкивает: давай, мочи их там.

Но после того, как Лукашенко рухнет, все эти плюсы испарятся, появятся колоссальные проблемы, потому что это, безусловно, взбудоражит российскую оппозицию, создаст мощнейший импульс для роста протеста у нас. «Смотрите, если белорусы смогли, то и мы сможем».

Чем сильнее Лукашенко прессует народ у себя, тем сильнее будет волна радости и воодушевления, которая охватит не только Беларусь, но и российскую оппозицию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аббас Галлямов – о том, как белорусские события могут бумерангом ударить по Кремлю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by