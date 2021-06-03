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В редакцию Hrodna.life пришли представители силовых структур
Источник материала: Навiны
В редакцию гродненского портала Hrodna.life пришли сотрудники ОМОН.
«По нашим данным, сейчас в редакции Hrodna.life ОМОН. Там находятся главный редактор Алексей Шота и три сотрудника, — сообщил телеграм-канал сайта. — Об этом нам успела сообщить журналистка Надежда Вишневская. Больше на связь пока никто не выходит».
Появилась также информация, что силовики пришли в гродненский магазин «Адметнасць», где забирают товары красно-белой расцветки.
3 июня суд Ленинского района
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В редакцию гродненского портала Hrodna.life пришли сотрудники ОМОН.
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