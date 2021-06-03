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В редакцию Hrodna.life пришли представители силовых структур

03.06.2021 19:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В редакцию гродненского портала Hrodna.life пришли сотрудники ОМОН.

В редакцию Hrodna.life пришли представители силовых структур

«По нашим данным, сейчас в редакции Hrodna.life ОМОН. Там находятся главный редактор Алексей Шота и три сотрудника, — сообщил телеграм-канал сайта. — Об этом нам успела сообщить журналистка Надежда Вишневская. Больше на связь пока никто не выходит».

Появилась также информация, что силовики пришли в гродненский магазин «Адметнасць», где забирают товары красно-белой расцветки.

3 июня суд Ленинского района оштрафовал редактора спецпроектов Hrodna.life Ирину Новик на 25 базовых величин (725 рублей), признав ее виновной в распространении экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП).

 

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Теги: Минск
 
 
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В редакцию гродненского портала Hrodna.life пришли сотрудники ОМОН.
 
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