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Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Беларуси

03.06.2021 19:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня, 3 июня, на основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт», сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав». Вакцина «Спутник Лайт» — это однодозовая вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2.

В Минздраве объяснили, что параметры иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28-й день после прививки. Наиболее выраженный иммунный ответ и, соответственно, эффективность применения вакцины будет у лиц с предшествующим иммунитетом к COVID-19.

В рамках первых фаз клинических исследований было показано, что у людей, имеющих антитела после перенесенной инфекции COVID-19, в том числе в бессимптомной форме, происходит существенное нарастание титров антител на десятый день после прививки вакциной «Спутник Лайт».

Профиль безопасности вакцины «Спутник Лайт» стандартный для данного типа векторных вакцин. Вакцина основана на векторе аденовируса 26-го типа, то есть включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины «Спутник V».

Представители Минздрава отмечают: принципиально важным является то, что применение этой вакцины позволит расширить объем вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19, а также вакцинировать лиц, уже перенесших COVID-19.

 
 
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Сегодня, 3 июня, на основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения принято решение о государственной регистрации вакцины...
 
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